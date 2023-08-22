الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"صحة الحيوان" يختتم الدورات التدريبية لتأهيل الخريجين لسوق العمل في مجال "سلامة الغذاء" بالدقهلية

جانب من التدريب
جانب من التدريب

صرح الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية انه في اطار سعي المعهد لإعداد خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل وبالتعاون مع امانه حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية تم تنفيذ حفل سلسلة الدورات التدريبية لتأهيل الخريجين لسوق العمل في مجال “ سلامة الغذاء”، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي وتحت اشراف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية. 

حضر ختام الدورة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واللواء جمال عبد الظاهر عضو مجلس الشيوخ وأمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهليه والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية والنائب المهندس ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ وامين الشئون البرلمانية .
 

وأضاف "شاهين" أن معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعملة الفرعي بالمنصورة قام بدوره التنويري والإرشادي والتوعوي والمشاركة المجتمعية الفعالة من خلال رفع كفاءة وتأهيل وبناء قدرات شباب الخريجين لسوق العمل حيث أن التدريب الصيفي لشباب الخريجين من كليات ( الطب البيطري – العلوم – الزراعة – البيولوجي ) بالتعاون مع حزب مستقبل وطن بالدقهليه ، وإنطلاقاً من المبادرة العظيمة حياة كريمة تم تدريب عدد ( 562 ) طالب مجاناً من خلال المشاركة المجتمعية لتحقيق الأهداف الإجتماعية للمحافظة وبرعاية كريمة من الدكتور السيد محافظ الدقهلية ، بالأهتمام بشباب مصر وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم لمستقبل مصر  .
وأشاد مدير المعهد بالدعم اللا محدود من وزير الزراعة لكل مؤسسات الوزارة لتصبح معاملها  في منصات المعامل الدولية والتشجيع المستمر للمشاركة المجتمعية لمساعدة المواطنين وخاصة القرى الأكثر إحتياجاً تحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .
وقدم "شاهين" الشكر لوزير الزراعة ومحافظ الدقهلية وحزب مستقبل وطن لباكورة التعاون لخدمة المحافظة، فى مجالات تسهم فى رفع كفاءة الكوادر البشرية. 

وزير الزراعة معهد بحوث الصحة الحيوانية محافظ الدقهلية حزب مستقبل وطن شباب الخريجين حياة كريمه

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

تامر أمين يكشف مفاجأة مدوية عن انتقال محمد صلاح للدورى السعودى

بائع تين الأيتام: حصلت على أجرى وفوجئت بما تردد على السوشيال

صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

صحفي سعودى يكشف كواليس صفقة انتقال محمد صلاح لـ"اتحاد جدة"

«خُزامى».. سرد ذكى عن «مجاريح» حقبتى صدام حسين والغزو الأمريكى لبغداد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

صور

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل