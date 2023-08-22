"صحة الحيوان" يختتم الدورات التدريبية لتأهيل الخريجين لسوق العمل في مجال "سلامة الغذاء" بالدقهلية

صرح الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية انه في اطار سعي المعهد لإعداد خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل وبالتعاون مع امانه حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية تم تنفيذ حفل سلسلة الدورات التدريبية لتأهيل الخريجين لسوق العمل في مجال “ سلامة الغذاء”، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي وتحت اشراف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

حضر ختام الدورة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واللواء جمال عبد الظاهر عضو مجلس الشيوخ وأمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهليه والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية والنائب المهندس ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ وامين الشئون البرلمانية .



وأضاف "شاهين" أن معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعملة الفرعي بالمنصورة قام بدوره التنويري والإرشادي والتوعوي والمشاركة المجتمعية الفعالة من خلال رفع كفاءة وتأهيل وبناء قدرات شباب الخريجين لسوق العمل حيث أن التدريب الصيفي لشباب الخريجين من كليات ( الطب البيطري – العلوم – الزراعة – البيولوجي ) بالتعاون مع حزب مستقبل وطن بالدقهليه ، وإنطلاقاً من المبادرة العظيمة حياة كريمة تم تدريب عدد ( 562 ) طالب مجاناً من خلال المشاركة المجتمعية لتحقيق الأهداف الإجتماعية للمحافظة وبرعاية كريمة من الدكتور السيد محافظ الدقهلية ، بالأهتمام بشباب مصر وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم لمستقبل مصر .

وأشاد مدير المعهد بالدعم اللا محدود من وزير الزراعة لكل مؤسسات الوزارة لتصبح معاملها في منصات المعامل الدولية والتشجيع المستمر للمشاركة المجتمعية لمساعدة المواطنين وخاصة القرى الأكثر إحتياجاً تحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وقدم "شاهين" الشكر لوزير الزراعة ومحافظ الدقهلية وحزب مستقبل وطن لباكورة التعاون لخدمة المحافظة، فى مجالات تسهم فى رفع كفاءة الكوادر البشرية.