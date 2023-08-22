الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة القاهرة يهنئ "السعيد" بتعيينه نائبًا للدراسات العليا والبحوث

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمود السعيد بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه نائبًا لرئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير قطاع الدراسات العليا والنهوض به في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة والوزارة.

كما وجه الدكتور محمد الخشت، الشكر للدكتور محمد محسن العطار القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، لجهوده البارزة خلال الفترة السابقة، وقرر تكليفه بالعمل مساعدا لرئيس الجامعة للفرع الدولي للشئون الأكاديمية.

ووجه الدكتور محمد الخشت، الدكتور محمود السعيد بتنفيذ عدة مهام من أهمها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع ومواصلة بذل الجهود لسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشرة الأولى على مستوى العالم، والحفاظ على الطفرة كبيرة وغير المسبوقة التي حققتها الجامعة بالتواجد في مراكز متقدمة في كافة التصنيفات الدولية بمختلف معاييرها من حيث الأداء البحثي والاجتماعي والاستشهادات العالمية وجودة الأبحاث والسمعة الأكاديمية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة العمل وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الاستراتيجية (2021 - 2025)، والخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي للوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.

وقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للعميد الجديد، وبحث معه تفعيل خطته لتطوير الكلية في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة على المستوى التعليمي والبحثي والإداري.

جدير بالذكر، أن الدكتور محمود السعيد محمود عبدالرحمن يشغل منصبه عميدًا لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، لمدة 3 سنوات، بموجب قرار جمهوري، بعدما تدرج فى العديد من المناصب في السلك الأكاديمي، احرز خلالها العديد من الانجازات ومحطات النجاح ليتم تصعيده مؤخرا لمنصب نائب لرئيس جامعة القاهرة، بقرار من رئيس الجمهورية قبل ساعات، لتتوالي رسائل التهنئة من مختلف القيادات الجامعية. 

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