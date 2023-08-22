«العالم علمين».. الليثى وعدوية ومسلم فى ليلة «مواويل ومهرجانات».. وتكريم يليق بعباقرة الدراما

تستعد مدينة العلمين الجديدة، خلال الساعات القليلة المقبلة، لإقامة عدد من الفعاليات الترفيهية الضخمة، التى تستمر من الخميس حتى السبت، أبرزها تنظيم حفل ضخم لنجوم الطرب الشعبى والمهرجانات، إضافة إلى انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، الذى يشهد تكريم عدد كبير من النجوم وصناع الدراما بمناسبة مرور ٦٠ عامًا على إنتاج أول عمل درامى مصرى.

وتواصل فرق العمل التابعة لنقابة المهن التمثيلية ولجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما وضع اللمسات النهائية على التحضيرات الخاصة بمسرح وبرنامج المهرجان.

وعلمت «الدستور» أن نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكى، تواصلت مع عدد كبير من النجوم لدعوتهم للمشاركة فى المهرجان، خاصة أنه لم يجر تسريب أسماء المكرمين والفائزين، حرصًا من إدارة المهرجان على حضور أكبر عدد من النجوم. ولم تعلن اللجنة المنظمة للحفل عن الفائزين قبل الحفل، وسيتفاجأ الفنانون بأصحاب المراكز الأولى الفائزة أمام الجميع، وهو ما رحب به الكثير من النجوم. فى السياق نفسه، أنهى فريق المؤثرات البصرية والألعاب النارية تصميم البروفات والعروض المدرجة فى برنامج المهرجان، خاصة أن الحفل لن يقام فى قاعة مغلقة مثلما حدث العام الماضى، وستكون أجواؤه مناسبة تمامًا لمهرجان العلمين الجديدة.

وتواصل فرق العمل التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إجراء بروفات نهائية لنقل حفل المهرجان على الهواء مباشرة على شبكة قنوات «دى إم سى»، من خلال شبكة من المذيعات على السجادة الحمراء قبل الحفل وبعده، إضافة إلى نقل فعاليات الحفل نفسه.

ومن المقرر أن تُنقل الفعاليات بأحدث التقنيات من خلال وحدة إذاعة خارجية ضخمة ستكون موجودة بجميع الإمكانات لنقل صورة رائعة ومبهرة، مع الاستعانة بكاميرات الدرون الطائرة وعدد كبير من الكاميرات لنقل أحداث المهرجان، الذى يرأسه الفنان يحيى الفخرانى، ويشارك فى تسليم الجوائز.

ويشهد المهرجان، غدًا، بالتزامن مع حفل مهرجان القاهرة للدراما تنظيم حفلين متنوعين سيجذبان عددًا كبيرًا من الجمهورين المصرى والعربى الموجود بالمدينة، فعلى مسرح العلمين أرينا قررت إدارة مهرجان العلمين الجديدة إقامة حفل ضخم لـ٣ مطربين دفعة واحدة هم: محمود الليثى ومحمد عدوية ومسلم.

وبدأ موقع «تذكرتى» فتح الباب لحجز التذاكر خلال الساعات الماضية، وسجل إقبالًا كبيرًا.

فى الوقت نفسه وعلى مسرح العلمين الجديدة، الذى احتضن عددًا من الفعاليات الكلاسيكية مثل حفل الموسيقار عمر خيرت- قررت إدارة مهرجان العلمين إقامة حفل غنائى ضخم للمطربة سمر طارق، غدًا، ضمن خريطتها لإقامة عدد من الحفلات المتتالية التى يشارك فيها المطربون والفرق الموسيقية من كل الألوان، من مصر والوطن العربى.

وقررت إدارة المهرجان إقامة حفل إضافى للاستاند أب كوميدى على قنديل، غدًا، أيضًا، خلال حفل المطربة سمر طارق، بعد النجاح الكبير الذى حققته فقرته خلال حفل المطرب محمد محسن، حيث أعد برنامجًا كوميديًا مختلفًا يتضمن مناقشة عدد من القضايا الاجتماعية بشكل ساخر.