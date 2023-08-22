آسيا تايمز: الدولار يواجه أزمة التضاؤل والاستمرار

سلطت صحيفة آسيا تايمز الثلاثاء، الضوء على أزمة الدولار، حيث يتضاءل دور الدولار على الهامش، لكن الدعوات الصاخبة لاستبداله تجتذب الدوائر الانتخابية المحلية أكثر من الجهات المالية العالمية.

وأضافت الصحيفة أن "الولايات المتحدة لعبت دورًا فعالًا في قيادة النظام الاقتصادي العالمي بعد الحرب الذي ساعدت في إنشائه، ومع ذلك، انخفض وزنها الاقتصادي بمرور الوقت، ويطالب المنافسون الاستراتيجيون في الأسواق الناشئة بالتغيير، بما في ذلك "الفصل" المحتمل ويشير البعض إلى أن أيام الدولار الأمريكي كعملة عالمية مركزية أصبحت معدودة.

ولا يزال الدور الذي يلعبه الدولار الأمريكي يشكل أهمية مركزية في أداء النظام المالي الدولي.

ويقدر بنك التسويات الدولية أن الدولار الأمريكي يشارك في ما يقرب من 90% من معاملات الصرف الأجنبي ويمثل 85% من المعاملات في الأسواق الفورية والآجلة والمقايضة، كما أن نصف التجارة العالمية وثلاثة أرباع التجارة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مقومة بالدولار الأمريكي.

انخفاض حصة الدولار الأمريكي كاحتياطات رسمية

وانخفضت حصة الدولار الأمريكي كاحتياطيات رسمية من النقد الأجنبي من 61.5% في 2012 إلى 58.4% في عام 2022، ولكن كذلك اليورو (من 24.1% إلى 20.5%)، وتظل حصة الرنمينبي أقل من 3%. وقد ظلت الديون بالعملات الأجنبية المقومة بالدولار الأمريكي عند نحو 70% منذ عام 2010. كما ظل مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي للاستخدام الدولي للعملة ثابتًا عند نحو 68%.

يظهر عدم الرضا عن الدور المهيمن للدولار الأمريكي بشكل دوري، وهو ما يتوافق عادة مع تحول كبير في الاقتصاد العالمي أو أزمة دولية.

على سبيل المثال، عندما برزت اليابان باعتبارها "القوة الاقتصادية الطاغوت" في أواخر الثمانينيات، تصور كثيرون أن الين سوف يتولى، بل وينبغي له، أن يضطلع بدور أكبر كثيرًا.

لم يحدث ذلك واليوم، يشكل الين حوالي 5% فقط من احتياطيات النقد الأجنبي. ونشأت توقعات أكبر عندما تم إنشاء اليورو، ولكن خارج أوروبا لم تلعب العملة دورًا أكبر.

ويصدق نفس القول على الصدمة الكبرى المتمثلة في صعود الصين غير العادي على مدى الجيل الماضي ويعطي مؤشر استخدام العملات الأجنبية حصة الرنمينبي 3%، أي نصف حصة الجنيه الاسترليني وخمسي حصة الين الياباني اتضح أنه من الصعب جدًا الإطاحة بالدولار الأمريكي.