التحقوا بكلية الطب.. مدرسة بالفيوم تكرم 5 من طلاب الثانوية العامة

أقامت مدرسة اسماعيل عبد اللطيف أباظه الثانوية المشتركة، بإدارة مركز يوسف الصديق التعليمية بمحافظة الفيوم، حفلًا لتكريم الطلاب المتفوقين بالثانوية العامة.

وشهد الحفل مدرسين المدرسة وبعض المهتمين بالتعليم وأولياء أمور الطلبة المكرمين.



بدأت فعاليات الحفل بتلاوة لآيات من الذكر الحكيم للطالب خالد غيضان، أحد طلبة المدرسة، ثم ألقى محمد إبراهيم المصري ، مدير المدرسة، كلمة رحب فيها بالحضور كما هنئ الطلاب بما حققوه من تفوق ونجاح باهر، كما أشاد بالطلاب وجهود الإدارة التعليمية في تذليل كل العقبات.



فكرة التكريم كانت عبارة عن ارتداء الطلبه لبالطو أبيض كنوع من التعبير عن السعادة بالتحاقهم بكلية الطب.



وفي تصريح لـ"الدستور" قال صاحب فكرة التكريم محمد ابراهيم المصري مدير المدرسة، إن فكرة ارتداء الطلبة بالطو أبيض قوبلت بفرح ودهشة وسعادة، موضحا أن التكريم كان لخمس طلبة من المدرسة، حيث التحق 4 طلاب بكلية الطب، وطالب بكلية هندسة.

وأشار إلى أن الهدف من الحفل هو نوع من التقدير من المدرسه لمجهود الطلبة طوال العام الدراسي، والطلبة الخمس المكرمون هم: محمد صالح عبد الحليم 94,75%، وعبدالله سمعة عبد الحميد 94,3%، ومروة محمد عبد المنعم 92%، ومحمد صايم أحمد عبد الفتاح 92%، وأميرة أحمد شريف 90,06%.

وفي ذات السياق، أعرب أولياء الأمور عن سعادتهم ودهشتهم من فكرة التكريم وارتداء الطلبة البالطو كونها فكره جديدة.

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