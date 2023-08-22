دراسة حديثة: التدخين الإلكتروني الأكثر خطورة على المراهقين

توصّلت دراسة حديثة إلى أن استخدام السجائر الإلكترونية أقوى عامل خطر منفرد للمراهقين الذين يدخنون التبغ وتجاوز الأعراف الاجتماعية وضعف الصحة العقلية والتصورات الخاطئة عن أضرار التدخين.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية جاءت هذه النتائج من 4,266 طالبًا من ولاية فيكتوريا تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا شاركوا دونالكشف عن هويتهم في مسح الكحول والمخدرات لطلاب المدارس الثانوية الأسترالية لعام 2017، حيث ركز الباحثون بعد ذلك على 3,410 طلاب أفادوا أنهم لم يدخنوا مطلقًا ولو جزءًا من سيجارة.

اثبات خطورة السجائر الالكترونية

وتم طرح أسئلة على الطلاب حول استخدامهم للمواد، والصحة العقلية، والفئات الاجتماعية، والتغيب عن المدرسة، واستخدام السجائرالإلكترونية، كما تم سؤالهم عن مدى احتمالية تدخينهم للسجائر في العام المقبل.

ووجدت الدراسة التي أجراها مجلس السرطان في فيكتوريا وجامعة ملبورن أن أكثر من واحد من كل عشرة طلاب قالوا إنهم لم يدخنوا قطكانوا عرضة لتدخين التبغ.

ووجدت الدراسة التي نشرت في المجلة الأسترالية والنيوزيلندية للصحة العامة أن العامل الأقوى للقابلية للتدخين في المستقبل هو تدخينالسجائر الإلكترونية على الإطلاق.

أضافت أن هناك 4 عوامل أخرى، إدراك أن المدخنين أكثر شعبية من غير المدخنين، وأن يكون لديهم صديق مقرب واحد على الأقليدخن، وإدراك أن تدخين سيجارة واحدة أو اثنتين في بعض الأحيان لا يشكل خطورة، وظهور أعراض الاكتئاب - كانت مرتبطة بشكلمستقل أيضًا بالتعرض للتدخين.

وقالت البروفيسور سارة دوركين، المؤلفة المشاركة في الدراسة وزميلة البحث الرئيسية في مركز البحوث السلوكية في مجلس السرطان فيفيكتوريا، إن النتائج تتفق مع البيانات الصادرة في مايو والتي وجدت زيادة في تدخين التبغ بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 17 عامًا.

وكبار السن لأول مرة منذ نحو عقدين من الزمن مضيفة إن ذلك يتوافق أيضًا مع دراسات دولية أخرى وجدت أن الشباب الذينيستخدمون السجائر الإلكترونية هم أكثر عرضة للتدخين بثلاثة أضعاف.

وقالت البروفيسور إميلي بانكس، عالمة الأوبئة في الجامعة الوطنية الأسترالية والخبيرة الرائدة في مكافحة التبغ، إن دراسة الأسد تحتويعلى أعلى البيانات المتوفرة حول الجودة حول التدخين في فئة المراهقين لأنه تم جمعها في المدرسة وليس بحضور أولياء الأمور.

لكن نظرًا لأن عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا أدت إلى تأخير مسح الأسد لعام 2020، الذي يتم إجراؤه الآن فقط، قالت بانكس إنالبيانات تسبق الزيادة "الهائلة" في استخدام السجائر الإلكترونية في أستراليا.