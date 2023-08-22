خالد الجندى: لا يوجد أحد من العلماء يعلم العقيدة إلا القليل

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لم يعد أحد من العلماء يعلم العقيدة إلا من رحم ربه، مشيرًا إلى أن عدد من يعلِّمون العقيدة لا يتجاوز أصابع اليد، والباقي يتركون أمور العقيدة لسبب لا أعلمه، والباقي العقيدة لديهم مشوشة.

وأضاف، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الحوار بين الناس على السوشيال ميديا يبين أن البعض يفهم العقيدة وهم كثر، لكن الأكثرية لا يعرفون العقيدة، وينقسمون إلى فريقين، فريق يسأل وفريق جاهل جدًا".

ولفت إلى أن ألفاظ العقيدة دائمًا ما تكون صادمة وغير مألوفة، وبالتالي يجب على من يجهلها أن ينتبه جيدًا قبل أن ينتقد، فالموضوع لا يتحمل فزلكة.

واستكمل: "هناك من الناس من يفهم في العقيدة، لكن الأكثرية يجهلونها، وكثيرون على درجة جاهل جدا، فكل أحاديثى عن العقيدة دائمًا ما يكون مصحوبًا بأدلة من القرآن الكريم".