الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الموارد المائية: المعهد الدولى للمياه بستوكهولم شريك استراتيجى

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بـ كارين جارديس المدير التنفيذي للمعهد الدولي للمياه بستوكهولم SIWI .

وأشاد الدكتور سويلم بالتعاون القائم بين الوزارة والمعهد الدولي للمياه بستوكهولم الذى يُعد شريكًا استراتيجيًا للوزارة فى مجال إدارة الموارد المائية، هذا التعاون الوثيق اللى ظهر بوضوح في العديد من الأحداث الدولية المهمة مثل أسبوع القاهرة المياه، وجناح المياه بمؤتمر المناخ الماضى COP27، والتعاون الحالي في الإعداد لجناح المياه بمؤتمر المناخ القادم COP28.

وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية دعم المعهد لـ"مباردة التكيف مع قطاع المياه" AWARe والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى، والتى تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى مع إعطاء الأولوية للدول الإفريقية، مع توجيه الدعوة للمعهد لحضور الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمبادرة والمقرر عقده ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياة.

يشار إلى أنه قد حرصت وزارة الموارد المائية والرى على عقد أسبوع القاهرة للمياه منذ عام 2018 وحتى الآن، وياتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه، ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتتويجًا لدور مصر الإقليمى الرائد سواء فى المنطقة العربية أو الإفريقية.

وأصبح أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية للحوار، حيث تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجى جامعات وطلاب مدارس، كما يقام على هامش الأسبوع معرضًا لتكنولوجيا الرى الحديث والرى الذكى وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه، كما يشهد أسبوع القاهرة للمياه على هامشة عقد عدد من المسابقات خلال الحدث.

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