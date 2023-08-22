الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندى: لم أكفر أحدًا والقرآن أثبت أن 99% من الناس يتبعون إله الهوى

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن البعض انتقده عندما صرح بأن 90% من الناس يعبدون هواهم من دون الله وهم لا يدرون، وشبهوا أفكاره بأفكار سيد قطب.

وأضاف الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه لم يأت بلفظ من عنده، وإنما ألفاظ القرآن، مردفًا: "من لا يعجبه التفسير يبحث عن تفسير آخر، فليبحث عن تفسير الآية "أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ؟".

وأردف: "بنقول القرآن والسنة، هل تتهم القرآن بالإرهاب، البعض يزايد، لما القرآن يقول هذا الكلام، هل القرآن يمزح معكم؟  ما معنى الآية؟".

وتابع: "البعض يتهكم ويقول الهوى هوايا، فما جزاء من يتهكم على القرآن الكريم؟ القرآن الكريم يقول "وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ،ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ".

وعقّب: "لا أتهم أحدًا بالكفر، ولكن أوضح لك الآية، وأنت أسأل أي شيخ هل يجوز التهكم على القرآن والنبي؟ وإن كنت لا تثق أن النبي قاله، هل تضمن أنه لم يقله؟  خليك في الاحتياط لا تتهكم على ما لا تفقهه".

ولفت إلى أنه طرح سؤالًا كيف يتخذ الإنسان إلهه هواه، مردفا: "لا نتهم أحدًا بالكفر، لكن الآية أثبتت أنه يوجد إله مزيف و99% من الناس، وليس 90% كما قلت، يقعون في تغليب هواهم على الحق، ويتبعون إله الهوى".

الدكتور خالد الجندي خالد الجندي إله الهوى لعلهم يفقهون

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