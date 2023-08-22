سحب 32 رخصة سيارة ميكروباص وتحرير 60 مخالفة خط سير بمطروح

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على تكثيف الحملات المرورية للتأكد من التزام سائقي سيارات ميكروباص الخطوط الداخلية بخط السير ومنع أي تجاوزات لتوفير خدمات وسائل مواصلات للمواطنين في كافة المناطق المخطط بها خطوط سير مع إحكام السيطرة على سيارات الأجرة بأحياء مدينة مرسى مطروح ومنع أى تجاوزات وتيسير الخدمات للمواطنين دون استغلال خاصة مع زيادة التدفق السياحى على المحافظة خلال موسم الصيف.



وقال المهندس محمد القط مدير مشروع المواقف بمطروح، إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتعليمات اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، نظمت إدارة المواقف حملة تفتيشية مفاجئة مساء الأمس الاثنين بطول شوارع الكورنيش بالمدينة لضبط السيارات العاملة علي الكورنيش بدون تصريح خط السير مما يوثر سلبا علي العمل بالخطوط الرئيسية بالمدينة.

وأسفرت عن سحب ٣٢ رخصة سيارة ميكروباص وتحرير عدد ٦٠ مخالفة خط سير واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، مع استمرار جهود متابعة انتظام خطوط سير سيارات الأجرة والتصريح للعمل بأحياء مدينة مرسى مطروح وبالكورنيش.