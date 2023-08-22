السلع التموينية" تتعاقد على شراء 60 ألف طن قمح روماني

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال ممارسة عالمية على شراء 60 ألف طن قمح روماني.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية مشيرة إلى أن فترة الشحن من 5 إلى 20 أكتوبر 2023.

وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بان الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي حتى 4.7 شهر

وأوضح المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده فيما يتعلق باتفاقية التى وقعتها

مصر مع الامارات ممثلة في صندوق أبوظبى للتنمية، لتوفير تمويل دوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالى 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح إن شركة الظاهرة الزراعية الاماراتية التى يدعمها الصندوق تمويليا ستقوم بتوريد القمح لمصر بطريقتين الاولى عن طريق القمح الذي يتم زراعته قي أرضيها في منطقة توشكى وسيتم توريده بالجنيه المصري، كتوريد القمح المحلي من المزارعين المصريين وليس كما يقال بالدولار.

وأوضح أن الطريقة الثانية ستكون قمح مستورد وطريقة الشراء ستكون نفس طريقة الاعلان عن مناقصة دولية وفتح اعتمادات ثم الدفع بناء على المستندات والاجراءات المعتادة حيث سيقوم صندوق أبوظبي بتمويل الكميات التى التعاقد عليها بعد الترسية على الشركة ،الامر الذي يعطى ميزة لمصر في تخفيف الضغط على هيئة السلع التموينية لتوفير الدولار مع توفير احتياطي استراتيجي.

وأضاف أنه لابد من تصديق مجلس النواب على الاتفاقية والذي سيعاود الانعقاد في اكتوبر المقبل، ثم اعتماد رئيس الجمهورية لها،مشيرا الى أنه بعد التصديق، سيتم عمل الصيغة التنفيذية للاتفاقية من قبل وزارة العدل ،متوقعا بدء العمل الفعلي بها يناير المقبل وتوفير القمح لمدة 6 شهور.

التموين تبت اليوم في عروض توريد قمح مستورد

كانتةقد عقدت وزارة التموين ، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية ، اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023 ، جلسة فض المظاريف والبت، في ممارسة لتوريد قمح مستورد، ،وذلك بمقرها بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين .

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الغذائية الأساسية ، وخاصة القمح، لمدة ستة أشهر وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.



وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية ، قد أعلنت عن إجراء ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشيء المدرجه بكراسة الشروط.

وحددت الهيئة العامة للسلع التموينية فترة الشحن من 5 إلى 20 أكتوبر 2023، أو من 25 اكتوبر إلى 10 نوفمبر 2023، أو من 15 إلى 30 نوفمبر 2023.

وأوضحت الهيئة أن اسعار العروض تقدم FOB على اساس السداد At Sight بتمويل من المؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة.