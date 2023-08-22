الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"التجارية السعودية" و"العربية للتنمية" يوقعان مذكرة لدعم التعاون العلمي والفني

الغرف التجارية
الغرف التجارية

وقعت الغرفة التجارية السعودية  والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم في مجالات التعاون العلمي والفني والتقني والاستشارات والتدريب، لصالح الغرفة التجارية بمدينة الجوف.

وجرت مراسم التوقيع بمقر المنظمة بالقاهرة، حيث وقعها كل من مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، ورئيس غرفة الجوف الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين.

وقال رئيس الغرفة التجارية إن تلك الاتفاقية تهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والعلمية والمعلومات والدراسات والتقارير في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يساهم في تحسين البرامج والقدرات البشرية والمؤسسية والخدمات التي تقدمها الغرف التجارية بالمملكة لقطاع الأعمال السعودي.

وأوضح أن المذكرة ستكون بداية لتعاون مثمر بين البلدين ونقل الخبرات والدراسات، مشيراً إلى أن الغرفة تبحث زيادة التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار تكامل الجهود والأدوار المشتركة لتنمية الموارد البشرية، وتعزيز مسيرة التنمية الإدارية والإسهام في تطوير أداء المؤسسات العربية.

وتسعى الغرفة التجارية السعودية خلال الفترة المقبلة لتوسيع التعاون مع الغرف التجارية المصرية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وزيادة سبل التعاون المشترك.

اتحاد الغرف السعودية الاهتمام المشترك الإداري البشرية التبادل التجاري

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

حبس المتهم بتشويه سمعة سيدات قريته وفبركة صور إباحية لهن بقويسنا

"سجدت لله شكرًا".. منى عبدالغنى تحكى تفاصيل نجاة ابنها من الموت

"الخطيب" يطلب من النائب العام حبس مرتضى منصور سنة

استجابة لـ "الدستور".. نجاح "طالب القرشية" بعد رسوبه وعقابه بالحرمان من الامتحان لـ عامين

"الداخلية" تستبدل الحلاوة الطحينية المقدمة للسجناء بالمربى والشيكولاته والعسل الأبيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

صور

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق

إصابات وحالات اختناق فى مواجهات مع الاحتلال بمنطقة "بئر المحجر" بمدينة الخليل