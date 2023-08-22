السعودية تقر مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الموارد المائية مع مصر

وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الموارد المائية والري في مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأوضح مجلس الوزراء السعودي في بيان له أنه وافق على التباحث مع جامعة الملك سلمان الدولية في مصر في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال البحثي والأكاديمي والتدريبي بين جامعة تبوك بالمملكة وجامعة الملك سلمان الدولية بمصر.

وتناول مجلس الوزراء السعودي خلال الاجتماع مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية لا سيما المتصلة بمجالات التعاون الثنائي مع مختلف دول العالم، ومسارات التنسيق المتعدد الأطراف من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الإسلامية والعربية ومجموعة العشرين.

الوزراء السعودى يبحث اتفاقيات المملكة الخارجية

وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء قرر أيضا التباحث مع الجانب السويسري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة والإدارة الاتحادية للشئون الاقتصادية والتعليم والبحث في الاتحاد السويسري للتعاون في المجال الاقتصادي.



كما قرر مجلس الوزراء التباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة الثقافة والسياحة في الصين لتسهيل سفر الوفود السياحية الصينية إلى المملكة، وكذلك التباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين أمانة منطقة الرياض وحكومة مدينة سيئول في جمهورية كوريا للتعاون في مجال إدارة المدينة وتشغيلها.

وقال مجلس الوزراء السعودي حسب البيان إنه يتابع الخطوات المتخذة تجاه تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ بما في ذلك مباشرة سفيري البلدين مهام أعمالهما، ويعرب عن التطلع إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات المبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وقرر مجلس الوزراء التباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة والإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان في جمهورية كازاخستان في مجال الشئون الإسلامية.

وأعلن مجلس الوزراء السعودي التباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة والادعاء العام في سلطنة عمان في مجال التعاون القضائي والقانوني.