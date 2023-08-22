الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية تقر مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الموارد المائية مع مصر

سلمان بن عبد العزيز
سلمان بن عبد العزيز

وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الموارد المائية والري في مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأوضح مجلس الوزراء السعودي في بيان له أنه وافق على التباحث مع جامعة الملك سلمان الدولية في مصر في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال البحثي والأكاديمي والتدريبي بين جامعة تبوك بالمملكة وجامعة الملك سلمان الدولية بمصر.

وتناول مجلس الوزراء السعودي خلال الاجتماع مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية لا سيما المتصلة بمجالات التعاون الثنائي مع مختلف دول العالم، ومسارات التنسيق المتعدد الأطراف من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الإسلامية والعربية ومجموعة العشرين.

txt

محافظ جنوب سيناء يلتقى رئيس جامعة الملك سلمان الدولية

الوزراء السعودى يبحث اتفاقيات المملكة الخارجية

وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء قرر أيضا التباحث مع الجانب السويسري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة والإدارة الاتحادية للشئون الاقتصادية والتعليم والبحث في الاتحاد السويسري للتعاون في المجال الاقتصادي.
 
كما قرر مجلس الوزراء التباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة الثقافة والسياحة في الصين لتسهيل سفر الوفود السياحية الصينية إلى المملكة، وكذلك التباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين أمانة منطقة الرياض وحكومة مدينة سيئول في جمهورية كوريا للتعاون في مجال إدارة المدينة وتشغيلها.

وقال مجلس الوزراء السعودي حسب البيان إنه يتابع الخطوات المتخذة تجاه تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ بما في ذلك مباشرة سفيري البلدين مهام أعمالهما، ويعرب عن التطلع إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات المبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وقرر مجلس الوزراء التباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة والإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان في جمهورية كازاخستان في مجال الشئون الإسلامية.

وأعلن مجلس الوزراء السعودي التباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة والادعاء العام في سلطنة عمان في مجال التعاون القضائي والقانوني.

txt

فادى عكوم لـ"القاهرة الإخبارية": المصالحة السعودية الإيرانية دهورت الوضع السياسى اللبنانى

مصر السعودي السعودية مجلس الوزراء السعودي سلمان بن عبد العزيز جامعة الملك سلمان الدولية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

بتخوني مع جاري.. زوج يرفع دعوى زنا على زوجته

الأمن العام يكشف لغز اختطاف مواطن أجنبى فى مدينة 6 أكتوبر

«إنعاش وصدمة كهربائية».. لماذا تحاكم رئيسة قسم النساء والتوليد بمستشفى طلخا؟

اشتعال سيارة مواد بترولية أمام مدينة الضبعة.. والدفاع المدنى يهرع لإخماد الحريق

بعد التعاقد مع شركة أدوية.. ضبط سيدة لغسلها 3 ملايين جنيه في المقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق

إصابات وحالات اختناق فى مواجهات مع الاحتلال بمنطقة "بئر المحجر" بمدينة الخليل