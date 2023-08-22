دينية الشيوخ: القيادة السياسية لديها رؤية متكاملة لتطوير التعليم

أكد النائب نادر يوسف، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أهمية توجيهات الرئيس السيسي بتطوير المنظومة التعليمية في مصر، قائلاً: «التعليم على رأس أولويات القيادة السياسية».

وقال وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ إن هناك اهتمامًا بمسايرة العصر وإحلال التعليم الإلكتروني، فضلاً عن الاهتمام الكبير بالتعليم الفني.

أشاد نسيم بلقاء الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم د.رضا حجازي، لمتابعة تطوير منظومة التعليم في مصر بمختلف محاوره الرئيسية، خاصة ما يتعلق بمحور المعلمين وجهود دعم الكوادر البشرية من المعلمين وحسن انتقائهم، وتوفير الأعداد المناسبة منهم بما يتوافق مع أعداد الطلاب إلى جانب تدريبهم ورفع قدراتهم قائلاً إنه اجتماع مهم للغاية مع قرب حلول العام الدراسي.

وأكد نسيم وجود رؤية متكاملة لدى القيادة السياسية لتطوير التعليم في مصر وإحداث نقلة ضخمة في المنظومة خلال السنوات المقبلة.

وتابع نائب الشيوخ: «مصر تتحرك للمستقبل بكل قوة، وتطوير التعليم يأتي في إطار الجمهورية الجديدة التي تدشنها القيادة السياسية».

وأشار النائب نادر يوسف نسيم إلى عملية تغيير شاملة في المناهج والتوسع في المدارس اليابانية ومدرس المتفوقين وغيرهما في إطار تطوير التعليم المصري.