الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مشروعك" تدعم المشروعات الصغيرة بأكثر من 2.3 مليار جنيه في بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي قيمة المشروعات التي تم تمويلها"من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية مشروعك قد وصل إلى 2 مليار و302 مليون و385 ألف جنيهاً، استفاد منها 15 ألفا و719 مشروعاً صغيراً، وتوفر آلاف من فرص عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك  منذ انطلاق المبادرة في مايو 2015 وحتى نهاية يوليو الماضي 2023. 

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير الدوري الذي تعده نهى محمد مدير "مشروعك" على مستوى المحافظة، وتضمن الإشارة إلى أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع (الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.

مشروعك تخلق فرص عمل للمواطنين خاصة الشباب

وثمن محافظ بني سويف المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك المشاركة في المشروع بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غير الموظفين وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيراً إلى أن هذه المبادرة دعمت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع  الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وتشجيع ثقافة العمل الحر ،والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

وفي سياق آخر، أكد محافظ بني سويف أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني لمتابعة تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء المتضمن ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب ساعات العمل الرسمية.

وتضمن التقرير متابعة تنفيذ خطة ترشيد الاستهلاك بديوان  الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، ومبنى الحملة الميكانيكية، والإدارة الزراعية وعدد من المدارس وموقف سيارات الأجرة، كما تم المرور بالطرق العامة والشوارع الرئيسية بالمدينة وبعض القرى، وتبين تخفيض الإنارة العامة بالأعمدة الكهربائية بالمدخل الرئيسي للمدينة وشوارع أحمد عرابي وطراد النيل والشوارع المتفرعة منهما، كما تلاحظ ترشيد الإضاءة بمدخل قرية الميمون وزاوية المصلوب.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الشباك الواحد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مبادرة مشروعك وزارة التنمية المحلية

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