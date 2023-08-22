حجز 3 أشخاص متورطين بالنصب على المواطنين فى المعصرة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحجز المتهمين بالتشاجر 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد ملابسات الواقعة.

«آثار مزيفة».. حجز 3 متهمين بالنصب على مواطن بالمعصرة

وتبين من التحقيقات أن قسم شرطة المعصرة تلقى بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة، بين شخص وثلاثة آخرين بسبب محاولة أحدهم النصب.

تبين أن المتهمين حدثت بينهم مشادة كلامية بسبب قيام الطرف الثانى بالنصب والاحتيال على الطرف الأول والاستيلاء على مبلغ مالى منه مقابل إيهامه ببيع قطع أثرية له.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تعرف على عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.

ويأتي ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.

ويتم معاقبة كل شخص يستغل ضعف آخرين أو يُقرضهم نقودًا بفوائد تزيد عن الحد الأقصى المسموح به قانونًا، بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه. وفي حالة ارتكاب المقرض جريمة مماثلة خلال الخمس سنوات اللاحقة للحكم الأول، يتم إدانته بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وبغرامة تصل إلى 500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويتم معاقبة كل من يتعمد إقراض الآخرين نقودًا بفوائد تزيد عن الحد الأقصى المسموح به قانونًا، بالعقوبات المذكورة في قانون العقوبات المصري والذي يلزم بمعاقبة مرتكب الجريمة.