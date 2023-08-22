"رموز مصر خط أحمر".. عندما أساء "كزبرة" إلى زويل (تحليل بيانات)

ثار المصريون غضبًا عقب إهانة أحد مطربي المهرجانات “كزبرة” لواحد من رموز وأعلام مصر العالم الراحل الجليل الدكتور أحمد زويل، وذلك في أغنية حديثة له بعنوان "عليا الطلاق كله بيكدب".

ترجع تفاصيل الواقعة عندما أطلق مطرب المهرجان كزبرة الفيديو كليب، والذي جاء متضمنًا ألفاظا مسيئة بالإضافة إلى استخدام صورة العالم الراحل الدكتور أحمد زويل في الكليب دون داعٍ وبلا معنى، الأمر الذي أثار غضب الشعب المصري، وأسرة العالم الراحل.

وتسبب هذا الغضب في احتلال اسم العالم الجليل “زويل” الترند، والمطالبة بمعاقبة مطرب المهرجانات، تحت شعار “رموز مصر خط أحمر”.

"الدستور" وباستخدام عدد من أدوات التحليل كشفت تفاعل متابعي وسائل التواصل الاجتماعي مع الواقعة.

فباستخدام أداة تحليل البيانات social searcher تبين أنه تم تداول 315 منشورا يحمل اسم العالم المصري "زويل"، أما باستخدام أداة التحليل google trend searcher تبين تداول 100 منشور يحمل اسم العالم وبلغ الحد الأقصى للتفاعل اليوم الساعة الحادية عشر ظهرًا.





وسجلت محافظة أسوان أكثر المحافظات تفاعلًا مع الواقعة بمعدل 100 منشور، وجاء في المرتبة الثانية محافظة المنوفية بمعدل 86 منشورا، ثم تلتها محافظة القليوبية بمعدل 85 منشورا، بينما جاءت محافظة البحيرة في المركز الخامس بمعدل 81 منشورا.

من جهته أوضح محمد عبد الله متحدث الموسيقيين في تصريحات تليفزيونية، أن فيديو "كزبرة" يحمل إساءات ومخالف للذوق العام، وذلك على الرغم من أن النقابة سبق وأن حذرت جميع مؤديي المهرجانات بالالتزام بالذوق العام والمعايير الأخلاقية، وأمضوا إقرارا بالتعهد على ذلك منذ 9 أشهر.

كما أضاف أن الفيديو يتضمن صورة للعالم الجليل الدكتور أحمد زويل، وذلك دون أي داع أو لازم، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن يتم الزج بصورة عالم جليل في عمل على هذا الشكل، وأوضح أن ذلك الأمر أثار استياء النقابة ونقيبها مصطفى كامل، خاصة بعد انتشاره على صفحات السوشيال ميديا، لذلك طلب إحالته للتحقيق وإيقافه عن العمل.

وتابع بقوله: "إحنا كمجلس نقابة والنقيب العام مش فاهمين إيه علاقة الصورة وزويل بمضمون الفيديو، والجهة المختصة في الشئون القانونية اللي حققت مع كزبرة سألت عن السبب".

قرار النقابة

ونتيجة لهذه الواقعة أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، قرارًا بوقف ومنع التعامل مع مؤدي المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ"كزبرة"، كذلك طالب النقيب الشؤون القانونية بتحرير محضر لغنائه "مصنف" دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية على هذه الكلمات، بسبب نشره فيديو خادشًا تحت مسمى "عليا الطلاق"، والذي حمل صورًا للعالم الدكتور أحمد زويل، حيث اعتبرته النقابة إهانة لرموز مصر التي نتشرف بها أمام العالم.

أما عن نص قرر نقابة المهن الموسيقية بإيقاف المطرب أحمد خالد الشهير بـ"كزبرة" فجاء كالتالي: "قرار نقيب عام المهن الموسيقية، بناء على ما ورد من نشر فيديو مصور يحمل لفظا خادشا تحت مسمى (عليا الطلاق) وذلك من خلال المؤدي أحمد خالد الشهير بـ(كزبرة) تضمنت صورا للعالم الجليل الدكتور أحمد زويل والتي تعتبر إهانة بالغة واساءة لرموزنا العلمية التي نتشرف بها على مستوى العالم بأكمله، إيقافه عن العمل وإلغاء ترخيصه".

كما وجه القرار تشديدًا على المطربين الآخرين بقوله: «مع التنبيه على كافة المطربين الشعبيين في حال قيام أي عضو بأداء هذه الاغنية بهذا اللفظ غير الأخلاقي والمسيء سيتم إحالته للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية وإصدار قرارات رادعة في هذا الشأن للمحافظة على قيمنا المجتمعية وإعلاء الذوق العام وعدم النيل من مكتسبات وجهود النقابة في هذا الشأن.

ويهيب النقيب العام بضرورة الالتزام الأخلاقي والإطار العام للسلوك كما حدث خلال التسعة شهور الماضية، وفي حال مخالفة ذلك ستكون هناك قرارات رادعة لمن يخالف ذلك".