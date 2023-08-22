السكرتير العام لمحافظة قنا: لا ندخر جهدًا فى توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ المشروعات الخدمية

بتكليف من اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عقد حسام حمودة السكرتير العام، اجتماعًا موسعًا لمناقشة واستعراض المشروعات المُدرجة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة لعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ ، وآليات تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والعميد هاني الإتربي، مدير إدارة الحماية المدنية، والمهندس صالح محمود، مدير عام مديرية الطرق والنقل بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمدن ومسئولى الإدارات الهندسية.

توفير الاعتمادات المالية

وقال السكرتير العام لمحافظة قنا إن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات خدمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الخطة الجديدة سوف تشهد إدراج العديد من المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين.

وأضاف حمودة أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا شدد على ضرورة تنفيذ أفضل المقترحات التى تعود بالنفع على المواطنين فيما يتعلق بمشروعات رصف الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة يإعطاء الأولوية لمشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة لها باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة.

كما شدد السكرتير العام على رؤساء المدن بضرورة المتابعة الميدانية خلال مراحل العمل، للوقوف على جودة الأعمال المنفذة، والالتزام بالجدول الزمني المقرر لها، مؤكدًا أن رئيس المدينة هو المسئول الأول عن متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، موجهًا بضرورة التبليغ عن أي جهة معنية تتقاعس في تنفيذ المشروع طبقًا للجدول الزمني المحدد واتخاذ الإجراءات الحاسمة ضدها.

من جانبه، أكد محمد صلاح، السكرتير العام المساعد، على ضرورة التنسيق الكامل بين مديريات الخدمات والوحدات المحلية بشأن سرعة إنجاز المشروعات المُدرجة بالخطة الاستثمارية للمحافظة، حفاظًا على الإنفاق العام، موجهًا بضرورة عرض موقف الخطة الاستثمارية ومعوقات التنفيذ أولًا بأول، لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة، وكذا نسب التنفيذ بمختلف قطاعات المحافظة.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص مليار و146 مليون جنيه لتمويل مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجاري، بواقع 632 مليون جنيه مكونًا محليًا، و470 مليون جنيه من برنامج التنمية المحلية، و14 مليونًا و200 ألف جنيه تمويلًا ذاتيًا، وسوف يتم توزيع تلك الاستثمارات بمختلف القطاعات الحيوية وفق احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ونسب توزيع السكان، مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأولويات، ومن أهم القطاعات "الكهرباء، الطرق، تحسين البيئة، تدعيم الاحتياجات، أمن وإطفاء ومرور، إنشاء أسواق حضارية ومواقف نموذجية".