"التصديري للصناعات الكيماوية" يشارك في ملتقى التشبيك ومقدمي الخدمات غدًا

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، المشاركة في ملتقى التشبيك ومقدمي الخدمات مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي غدا الأربعاء 23 أغسطس.

وأوضح التصديرى للصناعات الكيماوية، في بيانه اليوم، أن المشاركة في الملتقى جاءت بدعوة من مركز تنمية الأعمال بجمعية مستثمري مدينة السادات.

وأشار إلى أن الملتقى سوف ينفذ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ كجزء من مشروع تطوير القطاع الخاص الذي تنظمه الوكالة الألمانية من خلال مشروعي الابتكار في القطاع الخاص ومشروع شراكات العمل والترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة.

مساعدة الشركات وتقديم الخدمات الخاصة بالتصدير

يشارك المجلس في الفاعلية بهدف مساعدة الشركات وتقديم الخدمات الخاصة بالتصدير للمنشآت الصناعية بمدينة السادات وكذا التشبيك بين الموردين والعملاء المحليين للمنتجات المختلفة حيث يستهدف الملتقى الشركات في العديد من القطاعات المدرجة بالصناعات الكيماوية مثل منتجات البلاستيك والمطاط والمنتجات الكيماوية المتنوعة والعضوية وغير العضوية والأسمدة والمبيدات.

جدير بالذكر أن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وقع مذكرة تفاهم مع مشروع "تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر " الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" (USAID) USAID Trade Reform & Development in Egypt - TRADE Project والذي يهدف إلى وضع إطار لمجالات التعاون والأنشطة المشتركة التي سيتم القيام بها على مدار الثلاث سنوات القادمة بهدف تعزيز صادرات شركات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة الصغيرة والمتوسطة خاصة الشركات ذات الجاهزية للتصدير.