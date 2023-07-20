"تصديري الكيماويات": قطاع الأسمدة نجح في التربع على عرش الصادرات المصرية

قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن صناعة الأسمدة في مصر شهدت تطورات ملحوظة خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أنه تم التوسع في القطاع من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع وإنشاء مجمع الأسمدة في العين السخنة، والذي كان له دور كبير في زيادة حجم إنتاج مصر من الأسمدة والاكتفاء الذاتي منها.

وأضا أبوالمكارم في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن الحكومة قدمت العديد من الجهود لتعزيز هذا القطاع وتحسين إنتاج واستخدام الأسمدة في البلاد من خلال توفير المواد الخام وتحسين البنية التحتية المتعلقة بالصناعة، مثل توسيع وتحديث شبكة النقل والذي نتج عنه جذب الاستثمار الأجنبي في صناعة الأسمدة، وتم تقديم التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبية للمساهمة في تطوير البنية التحتية وزيادة الإنتاج والتصدير.

وتابع أنه تم التركيز على تعزيز استدامة صناعة الأسمدة من الناحية الاقتصادية، إضافة إلى أنه تم تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف وتعزيز العوائد المالية للشركات المصنعة للأسمدة، ما ساهم في زيادة الصادرات المصرية من الأسمد لتصل إلى 42% زيادة في نمو القطاع خلال العام التصديري الماضي 2022، حيث أنه من المتوقع زيادة إنتاجية القطاع خلال العام التصدري الجاري 2023 إلى 35%، لافتا إلى أن حجم صادرات مصر من الأسمدة يبلغ نحو 3,4 مليار دولار في مقابل 2,3 مليار دولار خلال 2021.

وأكد أبوالمكارم أن الحرب الروسية-الأوكرانية كانت وراء زيادة صادرات مصر من الأسمدة الأزوتية، باعتبارها بديل عن البلدين.