"100 يوم صحة" تواصل خدماتها المجانية لأكثر من نصف مليون مواطن بالبحيرة

تواصل مديرية الصحة بالبحيرة، تنفيذ حملة “100 يوم صحة” التي بدأت فعالياتها 25 يونيو الماضي وتستمر حتى 1 أكتوبر القادم، من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، وسط إقبال متزايد من المواطنين المترددين للإستفادة بخدمات الحملة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة أن الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين والوقاية من الأمراض أصبحت أولوية قصوى للدولة المصرية، مشيرة إلى أن حملة "100 يوم صحة" تعد مبادرة انسانية ووطنية تستهدف تقديم خدمات صحية مجانية للمواطنين من خلال التوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" والمقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين.

نجاحات ملموسة في رعاية صحة مواطني البحيرة

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع أن الحملة مازالت تحقق نجاحات ملموسة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها، حيث قدمت خدماتها المجانية لـ530 ألفا و191 مواطنا منذ بدء الحملة وحتى الآن.

وقال الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن حملة "100 يوم صحة" تسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية، مشيراً إلى أن الحملة قدمت خدماتها في صحة المرأة لعدد 211241 منتفعة "31462 صحة مرأة أولى - صحة مرأة دورية 179779" وفى السمعيات لعدد 20685 والأمراض المزمنة والإعتلال الكلوى لعدد 117196 والأورام السرطانية لعدد 171501 وصحة الام والجنين لعدد 9568.

وحدات الصحة قدم خدمات 100 يوم صحة

وتنفذ الحملة بمحافظة البحيرة من خلال 235 وحدة رعاية أساسية و32 فريقا متحركا سيتم زيادتهم تدريجيا طبقا لعدد المنتفعين، وتقدم حملة 100 يوم صحة خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هى دعم صحة المرأة المصرية_ فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين)، و يوجد 16 مكان على مستوى المحافظة لتقديم خدمة "فحص المقبلين على الزواج".

كما يتم تقديم خدمات 3 مبادرات من خلال 32 فريقا متحركا بالعيادات المتنقلة بواقع عيادتين بكل مركز، بعدد 16 مركزا بالمحافظة، وقابلين للزيادة حسب نسبة التردد، ويتم من خلالهم تقديم خدمات مبادرات "دعم صحة المرأة المصرية، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

كما تقدم خدمات الصحة الإنجابية من خلال تلك المبادرات، وتقدم خدمة التثقيف والتوعية الصحية من خلال فرق التثقيف الصحى والتواصل المجتمعي، غير ما تقدمه القوافل الطبية العلاجية من خدمات متعددة.

وأشادت نائب محافظ البحيرة بجهود الفرق والأطقم الطبية المشاركة في تنفيذ الحملة، ووجهت بالتنسيق الكامل وتقديم أوجه التعاون للفرق الطبية للعمل على إنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها وتناشد المواطنين بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة و المتنقلة بنطاق المحافظة.