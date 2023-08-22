الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لجنة الزمالك تعين مشرفًا على فريق الكرة خلال أيام

الزمالك
الزمالك

استقرت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك على الاعتماد على نجم كروي للوجود كمشرف على فريق الكرة بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا في الساعات الماضية للإعلان عن اللجنة المؤقتة الجديدة لإدارة شئون النادي.

لجنة الزمالك

ونص البيان:

فى ضوء الاعتذارات التى تقدم بها كل من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى بنادى الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة.

قامت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار قرار يتضمن تكليف مدير تنفيذى ومدير مالى ومدير للنشاط الرياضى وبيانهم كالتالي ...

• السيد اللواء/ حسن موسي حسن عبد الكافي ...مديرا تنفيذيا

• السيد/ أحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا

• السيد/ أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرا للنشاط الرياضي

وذلك لتسيير شئون النادى خلال الأيام المقبلة  فى ضوء اللوائح والنظم القانونية واللائحية  المنظمة لهذا الشأن.

نجم كروى

وأكد المصدر أن اللجنة المكلفة بإدارة شئون الزمالك استقرت على وجود مشرف على فريق الكرة بالنادي خلال الفترة المقبلة على أن يتم الإعلان عن اسمه في الساعات المقبلة ليكون حلقة الوصل بين اللجنة وبين فريق الكرة لتلبية كل المطالب وحل المشاكل.

وتسعى اللجنة لحل كل مشاكل فريق الكرة قبل بداية الموسم وسط تواجد أزمات بالجملة بسبب عدم التجديد لأحمد فتوح وتأخر حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية إلى جانب رغبة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق في الرحيل وتلقيه عرضًا من الشباب السعودي في وقت سابق.

ويستعد فريق الكرة للعودة إلى التدريبات في الأول من سبتمبر المقبل بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون في وقت سابق وبعد نهاية المشاركة في البطولة العربية على أن يبدأ الفريق الإعداد في الأول من سبتمبر المقبل في ظل البطولات والمسابقات المختلفة في الموسم الجديد.

الزمالك نادي الزمالك وزارة الشباب والرياضة مشرف المدير التنفيذى والمدير المالى

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