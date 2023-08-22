الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بروتوكول تعاون لنقل مواد ومستلزمات الانتخابات الرئاسية من خلال البريد

المستشار وليد حمزة
المستشار وليد حمزة

في إطار الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقعت الهيئة الوطنية للانتخابات، والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون يهدف إلى تنظيم وتسهيل عمليات نقل المواد والمستلزمات اللازمة للعملية الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية من خلال الهيئة القومية للبريد.

لنقل أوراق انتخابات الرئاسة.. «الوطنية للانتخابات» تتعاقد مع البريد

وجاء التعاون بين الهيئة الوطنية والبريد فى إطار تعاون أجهزة الدولة المختلفة مع الهيئة الوطنية للانتخابات لإتمام الانتخابات الرئاسية، حيث إن البريد المصري يمتلك إمكانات كبيرة، فقررت الهيئة الاستفادة من هذه الإمكانيات فى نقل الأوراق الانتخابية عبر البريد المصرى إلى محافظات وقرى مصر.

وتقدم المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية، بالشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذى للهيئة برئاسة المستشار أحمد بندارى للجهود الكبيرة المبذولة من أجل إتمام عملية الانتخابات الرئاسية من خلال وضع القرارات والإجراءات التنظيمية الأزمة.

ويذكر أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات عقدت اليوم اجتماعا لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية والترتيبات الخاصة بإجراء الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتم خلال الاجتماع استعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وناقش أعضاء مجلس ادارة الهيئة مسألة "الحبر الفوسفوري" الذي سيُستخدم خلال العملية الانتخابية، من حيث الكميات المطلوب توفيرها منه، وأهم المواصفات الفنية الواجب توافرها فيه، باعتباره من بين الضمانات المتعددة لسلامة عملية الاقتراع إلى جانب ضرورة الالتزام الكامل بالشروط الصحية لكافة مكوناته حرصا من الهيئة على الناخبين.

واستكمل المجلس مناقشاته في شأن القرارات المنظمة الواجب إصدارها أو تفعيلها استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل، وكذا التصورات الخاصة بالجدول الزمني للانتخابات في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن.

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