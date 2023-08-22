ضبط 4 عاطلين بـ70 طربة حشيش في سوهاج

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج بمدخل قرية القصيبات بمركز طهطا بمحافظة سوهاج 4عاطلين عن العمل بينهم أب وأبنه وبحوذتهم كمية من المواد المخدرة بلغت 8 كيلو ونصف من جوهر مخدر الحشيش، معدين للبيع "70 طربة حشيش بسكوتة" حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شراباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج يفيد ضبط 3 عاطلين بحوذتهم مواد مخدرة.



ضبط المتهمين وبحوذتهم المواد المخدرة

وبالضبط تبين أنهم كلا من "احمد ناصر عبدالعال" سن 23 عاما عاطل ومقيم بدائرة قسم طهطا وشهرته نوفل سوهاج وناصر عبدالعال السيد محمد وشهرته السبعاوي سن 60 عاما عاطل ومقيم بدائرة قسم طهطا

و طارق حسين محمد ربيع سن 22 عاماعاطل ومقيم بدارة بندر طهطا و

محمد احمد عبدالواحد احمد ، سن 25 عاما عاطل ومقيم بدائرة مركز الغنايم غرب بمحافظة أسيوط.

وبحوذتهم 70 طربه بسكوته وكمية مجزاة وزنت 8،5 كيلو حشيش و4 هواتف محمولة و3 أسلحة بيضاء "مطواه" و1500 جنية وتوكتوك بدون لوحات .



تحرير محضر بالواقعة

وبمواجهة المتهمين أقروا بتجارة المواد المخدرة و بأستخدام الأسلحة والدراجة فى تجارتهم الغير مشروعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار، بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين محمد زين، وإبراهيم مرتضى، وأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو من العام الجاري، بدائرة مركز سوهاج، عندما وجهت النيابة للمدعو (ص.ع 36 عاما) عامل، تهمة إحراز جوهرا مخدرا "الحشيش" بقصد الإتجار، وتم التحفظ على المضبوطات بحوزته، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم