الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق أعمال رصف شوارع منفلوط في أسيوط

رصف طرق
رصف طرق

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين بمدينة منفلوط لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين ضمن خطة التطوير والتجميل والرصف الموضوعة مسبقًا لرفع كفاءة وتحسين الشوارع والميادين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لخطة التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر2030م.
وأضاف محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.
وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل العقبات ونهو الأعمال في المواعيد المحددة وفقاً للجدول الزمني المقرر وطبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المحددة.

رئيس مركز منفلوط رصف الشوارع والميادين ضمن خطة المركز


وأوضح محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط إنه جاري استكمال باقي الشوارع المقرر رصفها وفقًا للخطة ووضع طبقة الأسفلت النهائية وذلك عقب التأكيد من سلامة البنية التحتية والمرافق والانتهاء من أعمال التجريف ووضع التربة الزلطية ودكها وتنفيذ أعمال تسوية وإزالة التعديات على حرم الطريق وتحديد الأرصفة ووضع بلدورات وتركيب الانترلوك ورفع مخلفات التجريف وكشط وصنفرة الطريق وتسويته وتمهيده ورشه بمادة المازوت وذلك بمنطقة تقسيم الصياد وجناين أيوب وتفرعات شارعي المستشفى المركزي والبنك الأهلي المصري بمدينة منفلوط فضلاً عن الانتهاء من رصف الجزء المخصص رصفه بمنطقة مساكن أبو منديل.
وأضاف محافظ أسيوط إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن والتي من بينها قطاع النظافة والرصف والاشغالات بالمركز ومشروع وحدة الرصف بالمحافظة بقيادة المهندس أحمد حسن مدير المشروع وبمشاركة عبدالتواب أحمد نائب رئيس المركز والمهندس محمد عبدالناصر المشرف على أعمال الرصف بمدينة منفلوط.
وأشار إلى المتابعة الدورية والتواجد الميداني لمتابعة مراحل الرصف أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رصف الشوارع والميادين بمدينة منفلوط خطة التطوير والتجميل والرصف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط بمنطقة تقسيم الصياد وتفرعات شارعي المستشفى المركزي والبنك الأهلي المصري

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