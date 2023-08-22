الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الجزائر رفضت طلبًا فرنسيًا بتحليق طائرات فى أجوائها

جريدة الدستور

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلاً عن الإذاعة الجزائرية، أن الجزائر رفضت طلبا فرنسيا بتحليق طائرات باريس في أجوائها، لتنفيذ عملية عسكرية في النيجر.

وفي السياق، أكدت مجموعة "إيكواس"، رفضها القاطع لإعلان المجلس العسكري في النيجر عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، ما يشير إلى تعقد جهود إنهاء الأزمة بالوسائل الدبلوماسية.

وصرح مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن في المنظمة، عبدالفتاح موسى، في لقاء متلفز بث الإثنين، بأن إعلان حكومة الانقلاب في النيجر "الفترة الانتقالية التي تستغرق ثلاث سنوات غير مقبول بتاتا"، مضيفا أن مجموعة "إيكواس" تسعى جاهدة "لاستعادة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن".

وشدد على أن الفترة الانتقالية يجب أن تكون "قصيرة جدا"، مشيرا إلى أن الفترة الانتقالية لا يجب أن تتجاوز العام الواحد، ويفضل أن تكون أقل من ذلك، مذكرا بأنه لم يتم استبعاد احتمال التدخل العسكري حتى اللحظة.

جاء ذلك في أعقاب إعلان قائد الانقلاب في النيجر الجنرال عبدالرحمن تشياني، يوم السبت الماضي، مرحلة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات وإطلاق حوار وطني.

وألقى تشياني خطابه المتلفز، خلال زيارة وفد من مجموعة "إيكواس" النيجر، ضمن المساعي الدبلوماسية لحل الأزمة.

واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبدالرحمن تشياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.

النيجر باريس فرنسيا

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