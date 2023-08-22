مصرع شقيقين داخل حفر بمنزل بسوهاج.. والأمن يكثف جهودها لكشف غموض الواقعة

استقبل مستشفى طما المركزي شمال محافظة سوهاج، شقيقين يقيمان بناحية قرية سلامون دائرة مركز طما جثتين هامدتين، وتم التحفظ عليهما داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من الوحدة المحلية لقرية سلامون يفيد بوفاة شخصين داخل حفر بدائرة المجلس تم الدفع بقوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية لمكان الحادث وتم إنتشال الجثتين.

عقب الانتقال والفحص تبين من خلال المعاينة تبين وصول “م . ع . أ 21 سنة” وشقيقه “أ . ع . أ 16 سنة” يقيمان بناحية قرية سلامون دائرة مركز طما إلى المستشفى المركزى جثتين هامدتين، وتم التحفظ عليهما داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة وتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

فيما ضبطت مديرية أمن سوهاج مستريح جديد بسوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لقسم ثان سوهاج محضراً من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد يتضمن بلاغا المدعو "حسام ا م ع

سن 31 عاما" مندوب دعاية طبية بشركة أدوية و19 أخرين مقيمون دائرة المحافظة، بتضررهم من المدعو “أحمد ف ا ح سن 38 عاما” حاصل على بكالوريوس علوم ومقيم دائرة مركز إخميم لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 7.500.000 جنيه لتوظيفها واستثمارها فـي مجال تجارة الأدوية من خلال شركة "خاصة" كائنة بدائرة القسم مقابل حصولهم علي أرباح شهرية تقدر بـ8% من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولي عليها دون رد.

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بها.