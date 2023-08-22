بالأسماء.. نتيجة مسابقة الكاريكاتير بمديرية تعليم الوادي الجديد

أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، نتائج مسابقة الكاريكاتير المنفذة بمراكز تنمية القدرات الصحفية بالإدارات التعليمية بالتعاون مع توجيه عام الصحافة المدرسية تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ.

نتائج ماسابقة الكاريكاتير

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أنه تأهل المركز الأول من كل مرحلة لتصفيات الجمهورية وفق النتائج التى جاءت كالتالي:

المرحلة الابتدائية:

فاز بالمركز الأول الطالبة رؤى محمود محمد إدارة الداخلة، وفاز المركز الثانى الطالب عبد الرحمن محمد عبد الوهاب إدارة الداخلة، وفاز بالمركز الثالث الطالبه يسره أحمد عبد العزيز إدارة الخارجة، وفاز بالمركز الرابع الطالبة الزهراء يوسف محمد إدارة باريس، وفاز بالمركز الخامس الطالبة سلمى صالح محمد إدارة باريس.

أما المرحلة الإعدادية، فاز المركز الأول الطالبة سهيلة حمدى أحمد سيد إدارة الداخلة، وفاز بالمركز الثانى الطالب نور محمد أحمد إدارة الخارجة، وفاز بالمركز الثالث الطالبه قمر مصطفى عبد الله إدارة بلاط، وفاز بالمركز الرابع الطالبة فرحة إبراهيم محمد نافع إدارة الفرافرة، وفاز بالمركز الخامس الطالبة ريم أشرف غريب إدارة بلاط التعليمية.

نتائج المرحلة الثانية من مسابقة الكاريكاتير

أما المرحلة الثانوية فقد فاز بالمركز الأول الطالبة منة الله أحمد إبراهيم إدارة الخارجة، وفاز يالمركز الثانى الطالبة هنا فتحى سعيد إدارة بلاط، وفاز بالمركز الثالث الطالبة اميرة وائل فتحى إدارة الفرافرة.

وبالنسبة للتعليم الفنى فقد فاز بالمركز الأول الطالبة إسراء محمد صابر إدارة الداخلة (دمج تعليمىي)، وفاز بالمركز الثانى الطالبة أمل أحمد حسن_ إدارة الخارجة، وفاز بالمركز الثالث الطالبة أمنية اشرف محمد إدارة الداخلة.

وفي سياق أخر، أشاد المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، بإقبال طلاب المحافظة على الأندية الصيفية بجميع الإدارات التعليمية والحرص على ممارسة الأنشطة التربوية المختلفة، لافتا إلى أن الأندية الصيفية تتضمن الأنشطة (الفنية _ الثقافية _ الرياضية _ العلمية _ مسابقات _ ورش عمل _ ندوات وبرامج متنوعة).