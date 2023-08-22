بمناسبة عيد ميلادها.. أبرز المحطات الفنية فى حياة الفنانة صفاء الطوخى (فيديو)

عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، تقريرًا يرصد أبرز المحطات الفنية للفنانة صفاء الطوخي بمناسبة عيد ميلادها.

معلومات عن الفنانة صفاء الطوخى:

ولدت في 22 أغسطس 1964 في القاهرة.

هي ابنة الأديب عبد الله الطوخي والكاتبة فتحية العسال.

بدأت حياتها ككاتبة وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1994.

عملت في معهد الثقافة الجماهيرية ثم عملت بعدد كبير من المسلسلات والأفلام التي اشتهرت فيها بدور المرأة المظلومة.

بدأت مشوارها الفني منذ عام 1979 عندما اشتركت في مسلسل "الباحثة".

لم تشارك إلا في مسرحية واحدة وهي "الأيام المخمورة" التي عرضت عام 1999.

لها عدة أعمال مميزة في السينما منها "الزمن الصعب، المهاجر، بخيت وعديلة".

أبرز المسلسلات التي شاركت فيها "ليالي الحلمية، لن أعيش في جلباب أبي، محمود المصري، قضية رأي عام".