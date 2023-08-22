لجنة النقل بمجلس النواب تُحيل للحكومة مذكرات بشأن عدة مشروعات

أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، بإعداد مذكرات، لعدد من الموضوعات لإحالتها إلى الحكومة لوضع رؤية اللجنة بشأنها موضع الدراسة اللازمة للتنفيذ.

وتناولت المذكرات التي أعدتها لجنة النقل والمواصلات موضوعات عديدة في مجال الطرق والعمل علي تطويرها وتحديثها، وإعادة هيكلتها مرة ثانية حتى تكون آمنة تمامًا، وتؤدي خدمة جيدة للمواطن المصري في آمان وبجودة عالية تيسيرا للجهد والوقت.

وفي هذا الإطار أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بإعداد مذكرات تمت رفعها إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمخاطبة الحكومة لتنفيذ ما يلي من توصيات اللجنة، وأبرزها تطوير طريق أسيوط الزراعي من المنيب إلى الواسطى، والعمل على إنارة طريق القاهرة أسيوط الزراعى خاصة فى محافظة الجيزة، حيث يتسبب عدم انارة الطريق في كثير من الحوادث.

كما أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالعمل على إنشاء كوبري سيارات أعلى ترعة الجيزة ومزلقان السكة الحديد بمدخل قرية المرازيق بمحافظة الجيزة.

وكذلك العمل على استكمال مشروع ازدواج طريق نجع حمادي _ سوهاج الزراعي الشرقي، بدأ من قناطر نجع حمادي حتى كوبري جرجا العلوي على النيل بطول 45 كيلو مترًا.

كما أوصت لجنة النقل والمواصلات، بإزالة المعوقات التي اعترضت تنفيذ عديد من المشروعات المهمة، والتأكيد على تنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين.