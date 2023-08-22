مفاجأة.. أعمالل المنزل تقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 32%

توصلت دراسة جديدة إلى أن ممارسة النشاط البدني القوي لمدة 4.5 دقيقة فقط يوميًا تقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بالسرطان.

ووفقًا لما تم نشره عبر موقع THE SUN تشير الدراسة، التي قادتها جامعة سيدني في أستراليا، إلى أن 4.5 دقيقة من نشاط ضخ القلب يمكن أن تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بنسبة تصل إلى 32%.

وعلى الجانب الآخر، كان ما لا يقل عن 3.5 دقيقة من النشاط اليومي القوي مرتبطًا بانخفاض يصل إلى 18% في الإصابة بالسرطان.

ووجد الباحثون أن أربع إلى خمس دقائق فقط من "النشاط البدني القوي المتقطع لأسلوب الحياة"، علاوة على ذلك، كشف العلماء في السويد منذ ذلك الحين أن الحفاظ على اللياقة البدنية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان إلى النصف تقريبًا.

ووجد الباحثون أن وجود القلب والرئتين في حالة جيدة بين سن 16 و25 عامًا يرتبط بانخفاض فرصة الإصابة بأورام الرقبة أو الحلق أو المعدة أو البنكرياس أو الكبد أو الأمعاء أو الكلى أو الرئة في منتصف العمر، وكان خطر الإصابة بسرطان الرئة أقل بنسبة تصل إلى 42% مقارنة بالأشخاص الذين يقضون وقتًا أطول على الأريكة مقارنةً بالتمارين الرياضية.

هذه أشياء يومية بسيطة مثل التنظيف النشط بالمكنسة الكهربائية، والفرك القوي، والمشي السريع، والصعود والنزول على الدرج، لها أثر إيجابي على الصحة.

الرفع والتمدد

يعد التخلص من الغبار نشاطًا قويًا جدًا، بالإضافة إلى أنه يعمل بالفعل على تنشيط الجسم بالكامل، بدءًا من أعلى أرفف الكتب وأسطح خزائن المطبخ وصولاً إلى طاولات السرير وألواح الحواف، فإن التخلص من الغبار هو عمل يجب القيام به بشكل منتظمولحسن الحظ، فهو نشاط قوي للغاية، بالإضافة إلى أنه يعمل على تمرين الجسم بالكامل، بما في ذلك الذراعين والقلب والساقين، قم حقًا بالوصول إلى أصابع قدميك لترتفع باستخدام المنفضة وتجلس في وضع القرفصاء لأسفل.

افعل ذلك بدلًا من الانحناء حتى تحصل ساقيك وأردافك على تمرين جيد.

حاول التحرك في جميع أنحاء المنزل بسرعة لتتعرق أكثر.

مشية الدرج

سواء كان ذلك الغسيل أو ألعاب أطفالك ، بدلًا من حمل كل شيء مرة واحدة، قم بتقسيم حمولتك وقم بعدة رحلات صعودًا وهبوطًا على الدرج، سوف يستغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً، لكن جسمك سوف يشكرك.

يعمل قلبك ورئتيك وساقيك بجد لدفعك إلى أعلى ونزول السلالم، خاصة إذا كنت تحمل أشياء كبيرة الحجم مثل أكوام الملابس.

احصل على الفرك

يعد مسح الأرضيات نشاطًا قويًا يساعد على تمرين ذراعيك والجزء العلوي من الجسم

من مسح الأرضيات والنوافذ إلى وضع الشحوم الخطيرة التي تزيل الترسبات الكلسية من شاشات الدش، يمكنك ضخ الحيوية في عملية الغسل.

لن يرتفع معدل ضربات قلبك بشكل كبير فقط أثناء التطعيم للتخلص من الأوساخ والأوساخ، بل ستحصل ذراعيك على تمرين جيد أيضًا.

كلما ضغطت بقوة أكبر، كلما عملت عضلات الجزء العلوي من جسمك بشكل أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الفرك لفترة أطول يبقي هذه العضلات تحت التوتر.

يؤدي ذلك إلى رفع معدل ضربات القلب ويساعد على توحيد لونه وتقويته.