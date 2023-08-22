إيداع جثة ضحية "مشاجرة كشتمنة" بمشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة

استقبلت مشرحة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، جثة هامدة لشاب لفظ أنفاسه الأخيرة إثر وقوع مشاجرة بين عائلات بأحدى القرى النوبية بمركز نصر النوبة، حيث أنه تم إيداعها تحت تصرف النيابة العامة.



وترجع التفاصيل إلى تلقى مركز شرطة نصر النوبة شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلات بقرية كشتمنة غرب التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن وقوع شاب قتيل إثر المشاجرة، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو العموميةلاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها وحماية المتواجدين بها من المواطنين والمقيمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالتحريات الأولية تبين أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات الجيرة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها للوصول إلى الأسباب وراءها.