رفعت سيد أحمد لـ"الشاهد": بعض قيادات الإخوان اعتبروا أن سيد قطب ليس منهم

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن سيد قطب كان أكثر الإخوان ثقافة، لدرجة أن بعض قيادات الإخوان لا يعتبرونه منهم، ليس لأنه ذو فكر عنيف وإنما لأنه "شاطح" عن انتهازية الإخوان التاريخية، لذلك كان من الصعب أن يتم ترويض سيد قطب في إطار تنظيم.

وأضاف رفعت سيد أحمد خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه كان أمامنا أكثر من سيد قطب، فهناك سيد قطب ما قبل الثورة في كتابات "العدالة الاجتماعية في الإسلام"، وهناك سيد قطب الأمريكاني الذي ذهب إلى أمريكا وزارها، ثم سيد قطب العائد من أمريكا والصديق لبعض الضباط في بدايات ثورة 1952م، ثم سيد قطب التكفيري الذي انتهى إلينا عام 1965م، وبالتالي لكي نؤرخ بشكل صحيح لتلك الحالة الملتبسة وهي حالة سيد قطب، أن تقرأه من خلال تلك القراءات المتعددة.

وأشار إلى أن الحالة التي انتهينا إليها من سيد قطب، والتي أنتجت "في ظلال القرآن" و"معالم في الطريق"، في ظني أنه كان في حالة تحتاج إلى نقاش نفسي ونقاش سياسي.

وأكد أن تجربة السجن لم يكن بها تعذيب لسيد قطب، وإنما كانت بها عزلة، تخلق فكرًا إقصائيًا كتابة أو سلوكًا عندما خرج، ومن هنا فإن الحالة الأخيرة لسيد قطب التي نقف أمامها والتي أثرت فيما تلاه من أزمنة كانت حالة مخاصمة ومعتزلة ليست عن الواقع بل عن التاريخ الإسلامي كله، لأن التراث من التاريخ الإسلامي المتراكم في الفكر والانفتاح والتغيير والدعوة بالتي هي أحسن كان تراثًا متناقضًا مع ما انتهى إليه سيد قطب.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 13 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.