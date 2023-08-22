بيونج يانج تحذر من المناورات العسكرية الأمريكية: قد تتسبب فى حرب نووية

حذرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، الثلاثاء، من أن المناورات العسكرية المشتركة التي تجريها جارتها الجنوبية والولايات المتحدة قد تتسبب بـ"حرب نووية حرارية".

وندد تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بمناورات "درع الحرية أولتشي" المشتركة بين سول وواشنطن التي بدأت الثلاثاء، ووصفتها بأنها "ذات طابع عدواني"، حسب “فرانس برس”.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن بيونج يانج ستكون مستعدة لتعبئة كل الأسلحة الممكنة لتحقيق هدفها في حالة نشوب أي صراع، بما في ذلك الأسلحة النووية.

وذكرت الوكالة نقلا عن الرئيس يون سوك يول، قوله: "في اليوم الأول من التدريبات العسكرية المشتركة بين سيئول وواشنطن، كوريا الشمالية ستكون مستعدة لتعبئة كل الأسلحة الممكنة لتحقيق هدفها في حالة نشوب أي صراع، بما في ذلك الأسلحة النووية".

وأضافت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يراقب حاليا إطلاق ما يعتقد أنه تجربة صاروخ بالستي. كما حث جميع التشكيلات للحفاظ على الاستعداد القتالي المستمر، مؤكدا أن أي تدريبات هي "استعداد للحرب".

تدربيات على أساس سيناريو حرب شاملة

وتجري كوريا الجنوبية تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة، مع مساع من الجانبين لتعزيز الدفاع المشترك ضد ما وصفاها بـ"التهديدات العسكرية المتطورة لكوريا الشمالية".

وتمتد التدريبات "أولتشي فريدوم شيلد" السنوية على أساس "سيناريو حرب شاملة" في الفترة من 21 إلى 31 أغسطس الجاري وستضم تدريبات طوارئ مختلفة.

ووفق مسئول بهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، فإنه من المقرر إجراء حوالي 30 تدريبا ميدانيا للحليفين خلال "درع الحرية أولتشي" لهذا العام، مقارنة بـ25 تدريبا خلال تدريبات "فريدوم شيلد" الربيعية لهذا العام، و13 تدريبا في "درع الحرية أولتشي" العام الماضي.

وأكد وزير الدفاع الكوري الشمالي كانج سون نام، في المؤتمر الحادي عشر للأمن في موسكو، أن تصرفات الولايات المتحدة وحلفائها تحول شبه الجزيرة الكورية إلى ميدان محتمل للحرب النووية.