الدفاع الروسية تعلن صد هجوم أوكرانى على غرب شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، إحباط هجوم وصفته بـ"الإرهابي" لنظام كييف باستخدام طائرتين مسيرتين شمال غرب شبه جزيرة القرم.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في الحادي والعشرين من أغسطس، حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة".

وأوضحت الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي "رصدت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين تحلقان باتجاه شبه جزيرة القرم، وتم اعتراضهما بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية"، حسبما نقلت الوكالات الروسية.

وذكرت الدفاع الروسية، أن الطائرتين المسيرتين سقطتا في البحر الأسود بعد فقدان السيطرة عليهما، على بعد 40 كيلومترًا من شمال غرب شبه جزيرة القرم.

وكانت الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخًا من طراز "إس-200"، أطلقته أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم ليل السبت الماضي.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية "حاول نظام كييف شن هجوم إرهابي على أراضي شبه جزيرة القرم بصاروخ دفاع جوي من طراز (إس-200) تم تحويله إلى نسخة هجومية، حيث اُكتشف الصاروخ الأوكراني في الوقت المناسب من قبل قوات الدفاع الجوي الروسية وأُسقط".

صد هجمات روسية

على صعيد العمليات العسكرية، صدت أوكرانيا الإثنين، هجمات روسية بخاركيف شرق البلاد، وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، إن الوضع في منطقة خاركيف بشرق البلاد "صعب" لكن القوات الأوكرانية تصد الهجمات الروسية، واستعادت السيطرة على عدة كيلومترات مربعة على الجبهة الشرقية خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت ماليار في مداخلة مع محطة التلفزيون الوطنية: "الوضع في اتجاه كوبيانسك صعب، العدو لا يتخلى عن خططه للمضي قدمًا ويستدعي قوات إضافية".

وتابعت: "نحن واثقون من قواتنا لكن الوضع صعب للغاية عليهم، والعدو لا يتقدم هناك"، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تتقدم جنوبي باخموت، وحررت 3 كيلومترات مربعة أخرى خلال الأسبوع الماضي.

ولفتت إلى أنه لم تحدث تغيرات كبيرة على الوضع في الجنوب، حيث تحاول القوات الأوكرانية شق صفوف القوات الروسية والوصول إلى بحر آزوف.