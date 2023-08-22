الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الروسية تعلن صد هجوم أوكرانى على غرب شبه جزيرة القرم

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، إحباط هجوم وصفته بـ"الإرهابي" لنظام كييف باستخدام طائرتين مسيرتين شمال غرب شبه جزيرة القرم.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في الحادي والعشرين من أغسطس، حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة".

وأوضحت الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي "رصدت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين تحلقان باتجاه شبه جزيرة القرم، وتم اعتراضهما بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية"، حسبما نقلت الوكالات الروسية.

وذكرت الدفاع الروسية، أن الطائرتين المسيرتين سقطتا في البحر الأسود بعد فقدان السيطرة عليهما، على بعد 40 كيلومترًا من شمال غرب شبه جزيرة القرم.

وكانت الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخًا من طراز "إس-200"، أطلقته أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم ليل السبت الماضي.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية "حاول نظام كييف شن هجوم إرهابي على أراضي شبه جزيرة القرم بصاروخ دفاع جوي من طراز (إس-200) تم تحويله إلى نسخة هجومية، حيث اُكتشف الصاروخ الأوكراني في الوقت المناسب من قبل قوات الدفاع الجوي الروسية وأُسقط".

صد هجمات روسية

على صعيد العمليات العسكرية، صدت أوكرانيا الإثنين، هجمات روسية بخاركيف شرق البلاد، وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، إن الوضع في منطقة خاركيف بشرق البلاد "صعب" لكن القوات الأوكرانية تصد الهجمات الروسية، واستعادت السيطرة على عدة كيلومترات مربعة على الجبهة الشرقية خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت ماليار في مداخلة مع محطة التلفزيون الوطنية: "الوضع في اتجاه كوبيانسك صعب، العدو لا يتخلى عن خططه للمضي قدمًا ويستدعي قوات إضافية".

وتابعت: "نحن واثقون من قواتنا لكن الوضع صعب للغاية عليهم، والعدو لا يتقدم هناك"، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تتقدم جنوبي باخموت، وحررت 3 كيلومترات مربعة أخرى خلال الأسبوع الماضي.

ولفتت إلى أنه لم تحدث تغيرات كبيرة على الوضع في الجنوب، حيث تحاول القوات الأوكرانية شق صفوف القوات الروسية والوصول إلى بحر آزوف.

​​وزارة الدفاع الروسية​​ إحباط هجوم أوكراني مسيرات أوكرانية شبه جزيرة ​القرم​ الدفاغات الروسية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

"التعليم العالى": بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية الخميس المقبل

للطلاب قبل التقديم.. كليات المرحلة الثالثة علمى علوم 2023

بالرقم السري| نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 على بوابة الحكومة

الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية 2023

وفاة مخترع الــ"بى دى إف".. تعرّف على أبرز المحطات فى حياته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟