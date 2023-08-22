الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رفعت سيد لـ"الشاهد": عبدالناصر سمح بطباعة كتاب "معالم فى الطريق" لسيد قطب

رفعت سيد أحمد
رفعت سيد أحمد

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إنه في عام 1965م  انحاز الرئيس جمال عبدالناصر للناس، وانحاز إلى القطاعات الواسعة التي كانت جماعة الإخوان تخاطبها، وبالتالي فقد سحب الزعيم جمال عبدالناصر البساط  الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي قد يوفر لهم بعد ذلك قدرة على التجنيد. 

وأضاف الدكتور رفعت سيد أحمد خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن سيد قطب جاء في الزمن الخطأ وبالأقوال الخطأ والفكر الخطأ، وهي فكرة جاهلية و تكفير المجتمع، لافتًا إلى أنه في عام 1965م كان واضحًا جدًا وجود تنظيم، وعندما بلغ جمال عبدالناصر معلومة عن طريق المباحث العسكرية، بأنه يوجد كتاب لسيد قطب يسمى "معالم في الطريق" وبأن سيد قطب يريد طباعته، فسمح جمال عبدالناصر بطباعته. 

وأشار إلى أن جمال عبدالناصر بعد الطبعة الثالثة للكتاب قال بأنه ليس مجرد كتاب وإنما تنظيم، ومن ثم بدأت أجهزة  المخابرات والمباحث العسكرية ترصد، وبالفعل اكتشفوا وجود تنظيم وخطة متكاملة له، حيث كان يوجد 300 عنصر متهم في هذا التنظيم.

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 13 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .

دكتور رفعت سيد أحمد برنامج الشاهد الإعلامي محمد الباز سيد قطب جمال عبدالناصر كتاب معالم في الطريق الإخوان

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