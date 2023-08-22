رفعت سيد أحمد يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل تلقيه تهديدًا من الإخوان بسبب مقال

قال الكاتب والباحث الدكتور رفعت سيد أحمد، المتخصص في شئون الحركات الإسلامية، إن خروج الناس في 30 يونيو كان رفضًا لهذا الخيار التاريخي الذي كان مرسومًا وفقًا للإخوان بأن يستمروا 500 عام على الأقل في الحكم.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان يكتب في جريدة “الدستور” مقالًا يوميًا وقبل 30 يونيو كتب مقالًا بعنوان "عدى النهار"، وأسقط قصيدة عبدالرحمن الأبنودي التي صاغها عشية عام 1967، وقال إن الإخوان هم المغربية وأنه سيخرج نهار ونور الشعب قريبًا.

وأكد أنه عشية هذا المقال تلقى تهديدًا من مدير مكتب الإرشاد، يقول له فيه: "إحنا قاعدين 500 سنة وفكر قبل ما تقول".

تفاصيل البرنامج

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.