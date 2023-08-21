ميلان يستهل مشواره بالدوري الإيطالي بثنائية في شباك بولونيا

استهل فريق ميلان مشواره في الموسم الجديد لبطولة الدوري الإيطالي 2023-2024، بالفوز على مضيفه بولونيا مساء اليوم الاثنين بهدفين دون مقابل، في ختام منافسات الجولة الأولى للمسابقة.

الفرنسي أوليفييه جيرو افتتح التسجيل لـ ميلان في الدقيقة 11، عندما أرسل الوافد الجديد، الأمريكي كريستيان بوليسيتش، كرة عرضية من الجهة اليسرى صوب تياني رايندرز، ليوجهها الأخير للمهاجم المخضرم، ليضع بدوره الكرة في الشباك.

وأحرز بوليسيتش الهدف الثاني لـ “الروسينيري” في الدقيقة 21 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليؤكد انتصار فريقه في مباراة اليوم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصد ميلان لـ 3 نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد بولونيا عند صفر من النقاط في المركز السادس عشر.

وقاد تشكيل ميلان الصفقات الجديدة حيث بدأ أساسيًا روبن لوفتس تشيك في وسط الملعب بجوار رايندرز.

بينما تولى قيادة الهجوم رفائيل لياو، أوليفيه جيرو وكريستيان بوليسيتش.

التشكيل.. بوليسيتش ورايندرز أساسيان مع ميلان أمام بولونيا

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: كلابريا، توموري، تياو، هيرنانديز

خط الوسط: كرونيتش، لوفتس تشيك، رايندرز

خط الهجوم: لياو، جيرو، بوليسيتش