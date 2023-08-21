الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميلان يستهل مشواره بالدوري الإيطالي بثنائية في شباك بولونيا

ميلان
ميلان

استهل فريق ميلان مشواره في الموسم الجديد لبطولة الدوري الإيطالي 2023-2024، بالفوز على مضيفه بولونيا مساء اليوم الاثنين بهدفين دون مقابل، في ختام منافسات الجولة الأولى للمسابقة.

الفرنسي أوليفييه جيرو افتتح التسجيل لـ ميلان في الدقيقة 11، عندما أرسل الوافد الجديد، الأمريكي كريستيان بوليسيتش، كرة عرضية من الجهة اليسرى صوب تياني رايندرز، ليوجهها الأخير للمهاجم المخضرم، ليضع بدوره الكرة في الشباك.

وأحرز بوليسيتش الهدف الثاني لـ “الروسينيري” في الدقيقة 21 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليؤكد انتصار فريقه في مباراة اليوم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصد ميلان لـ 3 نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد بولونيا عند صفر من النقاط في المركز السادس عشر.

وقاد تشكيل ميلان الصفقات الجديدة حيث بدأ أساسيًا روبن لوفتس تشيك في وسط الملعب بجوار رايندرز.

بينما تولى قيادة الهجوم رفائيل لياو، أوليفيه جيرو وكريستيان بوليسيتش.

التشكيل.. بوليسيتش ورايندرز أساسيان مع ميلان أمام بولونيا

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: كلابريا، توموري، تياو، هيرنانديز

خط الوسط: كرونيتش، لوفتس تشيك، رايندرز

خط الهجوم: لياو، جيرو، بوليسيتش

 

ميلان بولونيا الدورى الايطالى أوليفييه جيرو كريستيان بوليسيتش

الأكثر قراءة

رسميًا.. تكليف لجنة ثلاثية لإدارة نادى الزمالك

بسبب عفاريت شيكوريل.. هدم فيلا عزت أبو عوف وتحويلها لسفارة أجنبية

عوض تاج الدين يوجه رسالة للمواطنين فى حال دخول متحور "إيريس" إلى مصر

ذهب لمعاتبته فسقط جثة.. تفاصيل مقتل شاب على يد جاره بحلمية الزيتون

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

رفعت سيد أحمد يروى لـ"الشاهد" تفاصيل "أخطر 30 ثانية" هزت تاريخ مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟