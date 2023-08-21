الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رفعت سيد أحمد لـ"الشاهد": الإخوان كلما تحالفوا مع نظام انقلبوا عليه

رفعت سيد أحمد
رفعت سيد أحمد

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية إن حادث اغتيال الرئيس أنور السادات دفعه إلى الاهتمام بالتاريخ واعد رسالة ماجيستير في "الدين والدولة في فترة عبدالناصر"، وبالتحديد شق الصدام بين "عبدالناصر"، والإخوان في 1954 و1965.

أضاف رفعت، خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي د.محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن الدكتور علي الدين هلال كان أستاذه وأحد دوافعه لقراءة التاريخ والبحث فيه، مؤكدًا أن هاجسه الأول كان: لماذا وصل الإخوان لهذه النتيجة وكلما تحالفوا مع نظام انقلبوا عليه، لكن ناصر كان أسرع من السادات.

وتابع أنه خصص بعد ذلك رسالة الدكتوراه في التيارات الإسلامية في مصر وإيران، مشيرًا إلى أن هناك شباب كثر منهم عبود الزمر تأثروا بحادث الثورة الإسلامية في إيران، وكانت زلزالاً ضد حكم وكان لها تأثيرات على كل القوى، لكنهم تأثروا بها بطريقة أخرى "خايبة "، فالثورة كانت تحالف شيوعي إسلامي كبير، ثم انفرد الإسلاميين بالحكم.

عن البرنامج

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس فى الحادية عشرة مساءً.

يعد "الشاهد" الذى يذاع على "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، وإعداد  البدري جلال ومحمد عاشور.

رفعت سيد أحمد برنامج الشاهد الإخوان تحالفوا نظام انقلبوا عليه جمال عبدالناصر انور السادات

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