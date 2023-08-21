الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السلع التموينية" تعلن ممارسة لشراء قمح مستورد

قمح
قمح

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشئ المدرجة بكراسة الشروط.

وأوضحت الهيئة في بيان أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن فترة الشحن من 5 إلى 20 أكتوبر 2023 أو من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2023 أو من 15 إلى 30 نوفمبر 2023.

وأضافت أن أسعار العروض تقدم FOB على أساس السداد At Sight بتمويل من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، ولفتت إلى أن جلسة فض المظاريف والبت غدًا الثلاثاء بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية.

تجدر الإشارة إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، قد صرح في وقت سابق بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 4.7 شهر، وتستهدف الوزارة زيادته إلى 6 شهور.

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