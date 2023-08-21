ذهب لمعاتبته فسقط جثة.. تفاصيل مقتل شاب على يد جاره بحلمية الزيتون

جلس "حسن سليمان" داخل منزله في حلمية الزيتون ليأخذ قسط من الراحة ومن ثم يذهب ليكمل عمله، لكنه تفاجأ بأحد أبنائه يهرول مسرعًا للمنزل وعيناه يمتلئان بالدموع، خوفاً على شقيقه الأصغر ووالدته بعدما روعهم الجار بكلب شرس وبدأ في تهديدهم بالقتل، ولم يتحمل شقيقه نباح وهجوم الكلب فسقط مغشيًا عليه.

ذهب لمعاتبته المتهم دون تشاجر

ذهب الأب ومعه شقيقه لمكان الجار لمعاتبته على ترويع نجله وزوجته، لكن عندما وصلوا لمنزل الجار تفاجأ بسلاح ناري "خرطوش" يخرج به المتهم من شرفة البيت ويبدأ في إطلاق الأعيرة النارية عليهم بطريقة عشوائية وأثناء هروبهم من الأعيرة النارية أصيب الأب"حسن" بطلق ناري في الصدر وسقط جثة هامدة غارقًا في دمائه، هرول شقيق" حسن" عليه في محاولة منه لإنقاذ حياته لكن الجار أطلق عيار آخر استقر في بطن شقيق المجني عليه ومن ثم فر المتهم هاربًا قبل الإمساك به من قبل الأهالي، وفقاً لما ذكره شقيق المجني عليه في حديثه لـ"الدستور"

حرم خمس أطفال من والدهم

وأضاف أن المتهم يمارس البلطجة على السكان و يروع الأطفال بالكلاب الشرسة التي يقوم بتربيتها داخل منزله، وعن يوم الحادث قال إن شقيقه كان ذاهب لمعاتبه المتهم بعدما روع نجله بالكلاب الشرسة، ولم يكن ينوي التشاجر معه، لكن الجار قرر أن ينهي حياته بطلق خرطوش استقر في الصدر، مطالباً رجال الأمن بالقصاص العادل والإتيان بأقصى عقوبة للمتهم بعدما قتل شقيقه وحرم أطفاله الخمسة من والدهم.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة حلمية الزيتون بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل في نفس دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ، وتبين من الفحص أن المتهم حاول التعدي على ابن المجني عليه بكلب شرس، وعندما تدخل المجني عليه الذي يدعى "حسن سليمان" قام المتهم بإطلاق عيار ناري تسبب في مقتله.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.