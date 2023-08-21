برلماني يكشف عن حجم خسائر انهيار حوض تبريد محطة كهرباء بأسيوط

قال حسام ماضي، عضو مجلس النواب عن أسيوط، إن حوض تبريد المياه بمحطة كهرباء غرب أسيوط الذي حدث به شرخ كان يحتوي على 80 ألف متر مكعب مياه.

أضاف ماضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد أن المشكلة حدثت جراء حدوث شرخ بأحد أحواض تبريد المياه بجوار سور محطة كهرباء غرب أسيوط.

أكد أنه تضرر 60 مقبرة بجوار سور المحطة ولا يوجد أي خسائر بشرية، لافتاً إلى أن بعض الأراضي الزراعية تضررت من كميات المياه التي غمرتها، لافتًا إلى أنه تم انتداب أفراد من وزارة البيئة لتحديد مدى تأثُّر الأراضي من عدمها، كما تم سحب المياه بأكملها وعمل ساتر ترابي.

وأشار إلى أنه تم مخاطبة شركة الكهرباء لعمل السور بجودة عالية؛ لمنع تكرار هذه الأزمة مرة أخرى، لافتًا إلى أن الأهالي قاموا بجمع رفات الموتى ودفنها مرة أخرى على أن يتم العمل على إعادة تأهيلها مرة أخرى، حيث تعرض الأهالي لأذى معنوي ومادي، خاصة أن هناك زراعات نفقت وتلفت من بينها البرسيم والذرة.

وأكد أنه لا يوجد تقصير من أي جهة كما يتم التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة لحل الأزمة، مطالبًا الشركة في تقييم خسائر الأهالي والتلفيات المقدرة، لافتاً إلى أن قطع الكهرباء استغرق نحو ساعتين تقريبًا لحين حل الأزمة.