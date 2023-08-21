البحرية الأمريكية الأفضل من الصينية رغم تعدد السفن.. ما القصة؟

سلطت صحيفة آسيا تايمز الآسيوية، اليوم الإثنين، البحرية الأمريكية، مشيرة إلى أنها أفضل بكثير من البحرية الصينية على الرغم من المزيد من السفن، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها المزيد من أنواع القتال الحربي المهمة ولاتزال مزايا صاروخية وإلكترونية مهمة.

واستغلت حكومة حزب العمال الفيدرالية المؤتمر الوطني الأخير لـALP لمعالجة المعارضة الداخلية حول الاتفاقية الأمنية المثير للجدل AUKUS وخطتها للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وقد طُلب من دافعي الضرائب تمويل هذه الغواصات بتكلفة باهظة تصل إلى 368 مليار دولار أسترالي (235.8 مليار دولار أمريكي)، مع وجود العديد من المخاطر في دورة الشراء، كما انه لا يمكن تبرير هذا القرار، والثمن، إلا من خلال اعتبار أن أستراليا من المحتمل أن تنضم إلى الولايات المتحدة في حرب ضد الصين لحماية تايوان.

لكن الحكومة لم تعترف بذلك على وجه التحديد، والسبب المنطقي العام للمضي قدمًا في الغواصات هو مواجهة النفوذ العسكري الصيني المتنامي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخاصة في المجال البحري.

وبحسب وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، فإن "التعزيز العسكري الصيني هو الآن الأكبر والأكثر طموحًا الذي شهدناه من قبل أي دولة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

ما مدى روعة القدرة البحرية الصينية؟

ويقول التقرير ان الحقيقة هي أن البحرية الأمريكية إلى جانب القوات البحرية المتحالفة معها، وخاصة اليابان، حيث تظل أقوى بكثير مقارنة بجيش التحرير الشعبي الصيني - ومن المرجح أن يستمر ذلك.

كما أن الحكومة الأسترالية ليست منفتحة تمامًا بشأن تحليل التكلفة والعائد، ولم توضح علنًا قضيتها حول سبب مساعدتها في سعيها وراء مثل هذه الغواصات باهظة الثمن وبأعداد صغيرة نسبيًا في معالجة الآثار السلبية للحشد العسكري الصيني على الأمن الأسترالي.

وعلاوة على ذلك، فإن ترتيبات AUKUS تضيف القليل إلى الالتزام الأمني للولايات المتحدة وأستراليا بالفعل.

كما أن أستراليا لديها بالفعل أقرب تحالف ممكن مع الولايات المتحدة، وحتى الحكومة قالت لجيرانها الآسيويين أن AUKUS لا تقوم بترقية الضمانات الأمنية للولايات المتحدة إلى أستراليا، إذن كيف يمكن تقييم توازن القوة البحرية بين الصين والولايات المتحدة، وهل تصل غواصات AUKUS إلى رقم 2030 في تلك التقييمات؟

وتتمثل الطريقة التقليدية لتقييم توازن القوة البحرية في حساب ومقارنة عدد السفن الحربية التي تديرها كل دولة، حتى بناءً على هذا المقياس، لا تتفوق الصين على الولايات المتحدة، بناءً على البيانات الحديثة.