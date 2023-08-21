انطلاق فعاليات احتفالية "حماة الوطن" لتكريم أوائل الثانوية العامة

انطلقت منذ قليل، الاحتفالية الكبرى التي ينظمها حزب "حماة الوطن" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكريم أوائل الثانوية العامة.

يشارك في حفل التكريم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من قيادات وأعضاء حزب حماة الوطن وبعض الأحزاب السياسية الأخرى والشخصيات العامة، وعلى رأسهم النائب الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن، والنائب اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماه الوطن، والنائب اللواء طارق نصير الأمين العام للحزب وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم الجمهورية بحزب حماة الوطن، والنائبة ميرال جلال الهريدى، النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد علي الشعراوي محافظ الدقهلية الأسبق ومساعد رئيس الحزب للأمانات وسط الدلتا، النائب أحمد عبدالجواد أمين تنظيم حزب مستقبل الوطن، النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب.