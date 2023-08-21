عبدالوهاب غنيم: الدولة أنفقت 100 مليار جنيه على التحول الرقمى

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للتحول الرقمي، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبحت المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي بالكامل.

التحول الرقمي

وأكد غنيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية الحياة، أن اقتصاد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ينمو بمعدل 17% سنويا في مصر، حيث هناك اهتمام بالغ من القيادة السياسية بضرورة تنمية هذا القطاع ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي.

وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هام للغاية في هذا العصر، حيث أصبح العالم بأكمله يسير وفق التقنيات الرقمية، معبراً: "سكان العالم 8.1 مليار شخص يستخدمون حوالي 9 مليارات موبايل، وهذا يدل على أن وسائل التكنولوجيا المتاحة أصبحت مهمة للغاية وللجميع".

التقدم التكنولوجي المصري

وتابع: "أتقدم بخالص الشكر للحكومة المصرية التي أنفقت على التحول الرقمي أكثر من 100 مليار جنيه، بالرغم من أن الحكومة لديها الكثير من الالتزامات الأخرى من الانفاق على الصحة والتعليم وملفات مهمة".

واستطرد: وسائل التكنولوجيا بقت متاحة بشكل موسع ومكنتش موجود قبل كده، ونستخدم في مصر أكثر من 98 مليون موبيل وأكثر من 70% من السكان مشترك في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن التقدم التكنولوجي يتطلب بصورة حتمية تطوير في البنية التحتية التكنولوجية، وأنه بدونها لا نستطيع تقديم أي شىء.