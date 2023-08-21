الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد بشتو يكشف تفاصيل استعدادات قمة مجموعة بريكس

أحمد بشتو
أحمد بشتو

كشف الإعلامي أحمد بشتو تفاصيل استعدادات قمة مجموعة بريكس الـ15 في جنوب أفريقيا:"إن مدينة جوهانسبرج مزدانة بشكل كبير لاستقبال هذه القمة المهمة" 

أضاف بشتو خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الإذاعات المحلية الجنوب أفريقية لا حديث لها إلاّ عن "بريكس" وما ستخرج عنه والملفات تناقشها والآمال المنعقدة على هذه القمة في إعلاء الصوت الأفريقي من جانب، وإعلاء صوت الدول الأخرى التي تسعى إلى عدالة اقتصادية حول العالم، كما تقول هذه المجموعة الاقتصادية منذ أن بدأت في 2009، حيث بدأت بفكرة أطلقها أحد خبراء بنك جولمان ساكس الأمريكي، وهى الآن حسب الكثير من الخبراء تسعى إلى هز عرش الدولار، في الناتج القومي وفي حجم التجارة العالمية وفي أشكال المبادلات التجارية العالمية وفي هيمنة الدولار سياسيًا. 

وأوضح أنه بعد ساعات قليلة في التاسعة من صباح الغد ستعقد قمة مجموعة بريكس الـ 15، وبالتالي هناك أمران لافتان على أجندة هذه الاجتماعات، وتوثيق قاعدة هذه المجموعة من 5 دول حيث سيناقش طلبات 19 دولة  وربما تصل إلى 23 دولة تسعى للانضمام إلى بريكس. 

أحمد بشتو بريكس قمة بريكس جنوب أفريقيا مجموعة بريكس الـ 15

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