في ختام التعاملات.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يُسجل 2250 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية اليوم الإثنين، متاثرة بحركة التداول بالبورصات العالمية.

ويقدم “الدستور” في السطور التالية، نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب اليوم الإثنين، محليًا وعالميًا والتحديث اللحظي للاسعار.

وقال عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب المحلية والعالمية تشهد حالة من الارتباك بين ارتفاع وانخفاض نتيجة التذبذب بالبورصات العالمية.

وكشف “مغربي” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، عن أسعار الذهب وفق آخر تحديث

أسعار الذهب الآن

سجل عيار 18 نحو 1928 جنيهًا.

سجل عيار 21 نحو 2250 جنيهًا.

وسجل عيار 24 نحو 2571 جنيهًا.

في حين بلغ سعر الجنيه الذهب 18 ألف جنيه.

وأوضح أن الأسعار لا تشمل المصنعية وسجل سعر الذهب العالمي 1888 دولارًا للأونصة.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي.