تحذير: الرضع عرضة لمشاكل صحية عديدة بسبب تلوث الهواء

في هذا العصر الحديث، يشهد العالم تلوثًا بيئيًا شديدًا في الهواء، ويعتبر الطفل الرضيع فئة عمرية هشة وعرضة بشكل كبير للتأثر بتلوث الهواء.

تعد مشكلة تلوث الهواء التي تواجه الأطفال الرضع في عصرنا الحالي تحديًا خطيرًا على صحتهم وسلامتهم، حيث يعمل جسم الرضيع والمناعة الناضجة بنسبة ضئيلة في ظروف تلوث الهواء، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية.

من الضروري زيادة الوعي حول أضرار تلوث الهواء واتخاذ التدابير اللازمة للحد منه وحماية الأطفال الرضع من تأثيراته، كما ينبغي للأهل والمجتمع والجهات الحكومية على حد سواء أن يعملوا معًا لتوفير بيئة صحية نظيفة وتقليل التلوث الهوائي، وذلك بتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقديم سياسات صارمة تشجع على تقليل التلوث.

في السطور التالية أوضح الخبراء بموقع "medlineplus" الطبي، بعض التحديات التي يواجهها الأطفال الرضع في عصر التلوث الحالي وأهمية التوعية بأضرار تلوث الهواء وكيفية حماية الأطفال الرضع منه.

التحديات التي تواجه الأطفال الرضع في عصر التلوث الحالي:

مشاكل التنفس: الأطفال الرضع يعانون من مناعة ضعيفة وأجهزة تنفس تكون لا تزال قيد التطوير، حيث تعرضهم ذرات التلوث الجوي والملوثات الهوائية إلى مشاكل تنفسية كالتهاب رئوي وربو الطفولة والتهابات الأذن الوسطى، وقد يكون تلوث الهواء الناجم عن الانبعاثات الصناعية وعوادم المركبات هو المسئول الرئيسي وراء هذه المشاكل.

زيادة الحساسية: تعرض الأطفال الرضع لتلوث الهواء يتسبب في زيادة مخاطر تطور حساسية الجهاز التنفسي وتفاقم الأمراض المزمنة مثل الربو ومشاكل جهاز المناعة، حيث يميل جسم الرضيع للحساسية مما يزيد من الاحتمالية للإصابة بالمشاكل الصحية.

تأثيرات على النمو العقلي والتطور: يؤثر تلوث الهواء على صحة الدماغ والتطور العقلي للأطفال الرضع، يوجد ترابط قوي بين تعرض الأطفال الصغار لملوثات الهواء وتدني نتائج الاختبارات العقلية والتأخر في التطور اللغوي والحركي لديهم.

زيادة خطر الأمراض الوبائية: يعتبر الأطفال الرضع فئة عمرية أكثر عرضة للعدوى والأمراض الوبائية، حيث تواجه الأطفال في مناطق ذات تلوث الهواء العالي مخاطر أكبر للإصابة بالأمراض المعدية المنقولة عبر الهواء مثل الإنفلونزا.