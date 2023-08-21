الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الصحة: 21 مليون مواطن استفاد من خدمات «100 يوم صحة»

100 يوم صحة
100 يوم صحة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة "100 يوم صحة" قدمت على مدار 57 يومًا من انطلاقها، أكثر من 21565529 خدمة للمواطنين.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في الأمس فقط تم تقديم خدمات صحية وصلت إلى 415660 خدمة، وهي مرتبطة بخدمات الصحة الإنجابية والأسرة، أو الصحة النفسية والتوعية والثقيف، بالإضافة إلى خدمات المبادرات الصحية بأكملها التي تزيد على 14 مبادرة تشمل صحة المواطن والمقيم على أرض مصر.

وتابع، أن هذه المبادرات تشمل صحة الأم والجنين، وضعف السمع، والأنيميا والتقزم، والقضاء على قوائم الانتظار، والكشف عن الأورام السرطانية القولون والكبد والبروتستاتا وعنق الرحم، وسرطان الثدي.

من الممكن مد أجل المبادرة 

وأشار إلى أنه من الممكن الوصول للمستهدف في نهاية المبادرة ومن الممكن أن تكون هناك توجيهات من الرئيس بمد أجل المبادرة ويعتمد ذلك على التقرير النهائي الذي سيعرض على الرئيس.

حسام عبدالغفار خدمة حملة 100 يوم صحة خدمات صحية الصحة الإنجابية المبادرات صحة المواطن

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