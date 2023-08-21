الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط سجائر مسرطنة وأخرى غير معروضة للبيع في حملة على مركز زفتى

سجائر
سجائر

شنت مديرية التموين بالغربية، حملة تموينية في مدينة زفتى بدائرة محافظة الغربية، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بالتعاون مع مفتشي إدارة الرقابة التموينية، طارق عبد الرحمن شعيب والسيد أحمد الحوالة، وبالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية فرعي وسط وغرب الدلتا.

أسفرت جهود التفتيش عن عدة نتائج إيجابية، حيث تم ضبط محطة تموين سيارات في مركز زفتى، حيث قام مسؤول المحطة بتجميع مواد بترولية من السولار بكمية تقدر بـ(3567) لتر سولار، بهدف التجارة بهذه الكمية في السوق السوداء. كما تم ضبط (200) علبة سجائر في أحد المحال، حيث قام مسؤول المحل بحجبها وعدم بيعها لإثارة الأزمات وارتفاع الأسعار. وتم أيضًا ضبط (100) علبة سجائر مسرطنة وغير صالحة في محل آخر مخصص لبيع السجائر. وتمت مصادرة (14) علبة سجائر في محل آخر بسبب بيعها بأسعار أعلى من السعر الرسمي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ الغربية، وبرئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة للتصدي للتجارة المشبوهة والمخالفات التموينية، وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، وحماية الاقتصاد القومي من الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

سجائر
سجائر
سجائر
سجائر
سجائر
سجائر
سجائر
سجائر
ضبط سجائر مسرطنة وأخري غير معروضة للبيع في حملة علي مركز زفتي إدارة الرقابة التموينية الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الإدارة العامة لشرطة التموين الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السوق السوداء الدكتور علي المصيلحي الرقابة التموينية المهندس محمد ابو هاشم التموين والتجارة الداخلية لإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

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